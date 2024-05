VIDEO ¬ El PRIAN echa toda la carne al asador para contener el avance de la 4T

En esta entrega de VERSUS, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al Aire, las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán y Perla Velázquez analizaron cómo llegan Claudia Shienbaum Pardo, candidata de Morena a la Presidencia de la República y Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada de la oposición al tercer y último debate. Además, abordaron el tema de la Ciudad de México, entidad donde PAN, PRI y PRD han enfocado todas sus esfuerzos para tratar de vencer a Clara Brugada y arrebatarle su gran bastión a la izquierda.

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- A menos de un mes de que se celebren las elecciones del domingo 2 de junio, los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) parecen haber dado por perdida la elección presidencial, en donde Claudia Sheinbaum se ha afianzado en la cima con hasta 30 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez, y han comenzado a apostar todas sus cartas a la capital del país en apoyo de Santiago Taboada, quien de acuerdo algunos conteos se encuentra a 15 puntos de Clara Brugada, la abandera del oficialismo.

Las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán y Perla Velázquez no descartaron la posibilidad de que la oposición acuda a los tribunales para anular la elección, señalando la supuesta intervención del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Llevan seis años demostrándonos que legalmente saben hacer muchas cosas, además que cuentan con una parte del Poder Judicial, que es uno de los temas pendientes de esta administración. Sí veo por las declaraciones que han dado desde inicio de año esa posibilidad que la oposición esté planeando algo legal postelectoral”, afirmó Daniela Barragán.

Por su parte Adriana Buentello coincidió con su compañera y señaló que algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya han dejado entrever que analizarán el actuar del Presidente López Obrador en la elección, una vez que concluyan los comicios.

“Lamentablemente no creo, me parece que ya es un hecho, hay más de 50 denuncias entiendo en contra del Presidente en el Tribunal Electoral, ayer escuchaba a uno de los magistrados hablar al respecto, obviamente no daba los detalles, pero sí se menciona ya la intervención del Presidente”.

En tanto, Alina Duarte recordó lo ocurrido en los procesos electorales de 1988, 2006 y 2012, los cuales estuvieron marcados por los señalamientos de fraude electoral, por ende, dijo, la oposición trabaja en afinar su maquinaria con miras de articular el engaño.

“Una cosa son las lecciones que tendríamos que estar sacando del 88, del 2006 y del 2012, una cosa es la voluntad popular metida ahí en la urna y la otra es la defensa del voto y a estas alturas lo que yo creo que es más importante ya en esta recta final es esa defensa del voto y el cuidado postelectoral de los resultados, es decir, el 2 de junio yo sí creo que se va a ganar la ciudad, se van a ganar varias gubernaturas de esos 20 mil puestos de representación yo creo que se van a ganar bastantes, sin embargo, yo sí creo que hoy la maquinaria está puesta en focos específicos y uno de ellos es la Ciudad de México”.

Pese a los esfuerzos de la derecha por ensuciar la elección, Daniela Barragán afirmó que Morena tiene un saldo positivo pues arranca con una muy amplia ventaja en la mayoría de los estados que están en juego, incluidas la Ciudad de México y Veracruz, entidades donde sus candidatas, Clara Brugada y Rocío Nahle han tenido que enfrentarse a campañas de guerra sucia.

“De lado Morena podrían calificar que el saldo es positivo porque es un partido que sus candidatos arrancan con una muy amplia ventaja. Tenemos casos como el de Veracruz y Ciudad de México donde sus candidatas han enfrentado una guerra sucia muy importante. Me parece que después del tercer debate Clara Brugada ha quedado muy bien parada, se reafirma en lo que es del lado del Lopezobradorismo y la izquierda y es lo que le termina ofreciendo a la ciudad”.

En el caso de la elección presidencial, la periodista señaló que Claudia Sheinbaum ha logrado afianzarse como la gran favorita a pesar de haberse reunido con personajes como Eugenio Hernández y Eruviel Ávila. En el caso de la oposición, indicó que Xóchitl Gálvez no logró salir de su discurso de odio contra AMLO ni presentar un plan de gobierno alternativo al de la llamada 4T.

Para la elección presidencial, con miras al tercer debate, Claudia Sheinbaum llega bien, llega manteniendo su distancia con Xóchitl Gálvez, logró librar todas esas críticas de cómo estuvo fotografiándose muy sonriente con , logró librarla bien y ahí está reflejado en las encuestas.

“Del otro lado, del lado de la oposición, lo que ya vemos son los fantasmas de la inminente derrota. Xóchitl Gálvez no logró salir de ese pantano del odio a AMLO, ahí se quedó Gálvez, no logró estructurar una campaña que planteara por qué ella es una alternativa más allá del odio a AMLO”.

Y ahondó: “Ante la inminente derrota, ante el inminente fracaso de una candidatura que nos demostró que cada vez puede caer mas bajo vamos a estar viendo los actos de desesperación, el más visible podría ser el de Alejandro Moreno Cárdenas, es la imagen de la derrota, es el rostro sin maquillaje de decir ‘así estamos, así nos tiene Xóchitl Gálvez, así nos tienen los partidos, así nos tienen nuestros intelectuales’”.

Respecto a esta situación, Adriana Buentello indicó que los llamados del PRI y Alejandro Moreno Cárdenas a Jorge Álvarez Máynez a declinar en favor de Xóchitl Gálvez son un intento desesperado de la derecha y Claudio X. González por tratar de acortar distancias con Morena.

“A mí me parece que es muy coincidente el hecho de que Álvarez Máynez empieza también a crecer y la idea era no dejarlo llegar al tercer debate, por eso también el mensaje de hoy de Alito de ‘declina y destina todo tu tiempo para el voto útil, todo tu tiempo aire en radio televisión para el voto útil y yo renuncio a la dirigencia del PRI y a mi candidatura al Senado’”.

Adriana Buentello mencionó que conforme avanza el proceso electoral cada vez es más evidente la injerencia de Claudio X. González, el responsable de la alianza PRI, PAN y PRD, y no descartó que el empresario ejerciera presión en contra de “Alito” para que este pidiera a Máynez su renuncia.

“Me parece que sí ha sido muy delicada la participación, por un lado de muchos personajes en el caso, por ejemplo, de Claudio X. González, como cada vez ha sido más evidente esta gerencia o esta dirección de esta oposición. Yo no concibo la decisión o el mensaje de Alito sin una presión profunda de parte Claudio X. González de quién es el que ha estado digamos en un modo mucho más desesperado, creo que es interesante como en sus redes sociales expresa esa desesperación cuando empiezan a atacarlo”.

Finalmente, Alina Duarte afirmó que ante la inminente derrota, todo parece indicar que la derecha recurrirá a sus viejas prácticas del pasado, como la compra de votos, el robo de casillas o inclusive el uso de la violencia para tratar de decantar los resultados a su favor.

“Pareciera que la estrategia es recurrir nuevamente a la compra de votos, a pagarle a la gente para que no llegue a cuidar las casillas ese 2 de junio, a la gente que está en la mesa directiva porque son los que selecciona que no acudan y el acoso general hacia la población, entonces por más que las encuestas estén diciendo tal o cual cosa creo que estos procesos van a ser fundamentales y lo que yo le recomiendo a la audiencia, es que lleguen a votar muy temprano, recuerden que cuando no se completa la Mesa Directiva se empieza a completar con la gente que está en la fila, entonces que también ese día tengan la disposición de llegar a las 7 de la mañana a la casilla”.

