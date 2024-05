James Gunn comparte la primera FOTO del actor David Corenswet como el nuevo Superman

Madrid, 6 de mayo (SinEmbargo).- James Gunn ha lanzado la primera imagen oficial de David Corenswet como Superman en la nueva versión cienematográfica del superhéroe de DC. El filme, que Gunn escribe y dirige y que será la piedra angular sobre la que edificará el nuevo Universo Cinematográfico DC, verá la luz el 11 de julio de 2025.

La imagen en cuestión muestra a Kal-El enfundado en su maltrecho traje de superhéroe colocándose una de sus botas rojas. El mal estado del traje, y el enorme destello morado que se aprecia tras la ventana en el cielo de la ciudad, presumiblemente Metropolis, deja claro que el nuevo Superman ya ha entrado en batalla con lo que pueden ser enemigos alienígenas.

Nuevas pistas para intentar intuir más cosas sobre la trama de Superman, que Gunn mantiene en secreto. En su momento, el cineasta ya aseguró que no se tratará de una historia de orígenes y que presentará ya a un Kal-El ejerciendo plenamente como superhéroe mientras lucha, no solo contra temibles enemigos como parece adelantar esta imagen, sino también con su dualidad como terrícola y kriptoniano.

Según su primera sinopsis oficial, facilitada cuando se anunció el proyectó hace ya más de un año, esta versión de Superman “relata la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kriptoniana con su educación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo de vida americano, guiado por la bondad humana en un mundo que ve la bondad como algo anticuado”.

