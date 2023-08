El fenómeno de Barbie sigue dominando la taquilla, aún en su cuarta semana

Por Andrew Dalton

Los Ángeles, 13 de agosto (AP) — “Barbie”, el fenómeno cinematográfico de la directora Greta Gerwig, se mantuvo en la cima de la taquilla en su cuarta semana, recaudando 33.7 millones de dólares, según estimaciones del estudio el domingo.

La película de Warner Bros. estelarizada y producida por Margot Robbie y que aún se exhibe en 4 mil 137 salas de cine, se negó a caer como lo ha hecho la mayoría de los éxitos de taquilla este año, superando los 500 millones de dólares en América del Norte en general una semana después de rebasar la marca de los mil millones de dólares a nivel mundial —un récord para una cinta dirigida por una mujer.

La segunda mitad del dúo “Barbenheimer”, “Oppenheimer”, regresó al segundo puesto en su propia cuarta semana después de una semana en tercer lugar en general. La película dirigida por Christopher Nolan de Universal Pictures recaudó 18.8 millones de dólares en 3 mil 761 salas para un total nacional general de 264.3 millones.

