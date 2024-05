Lino Nava, guitarrista de La Lupita, fallece a los 55 años; gremio musical lo despide

Por Mario Guerrero

Ciudad de México, 8 de mayo (ASMéxico).- Mediante redes sociales circulaban los rumores del fallecimiento de Lino Nava, todo tras la publicación del también músico Alonso Arreola, quien subió una fotografía junto al integrante de la banda de rock La Lupita y escribió: “Nos vemos en la otra vida”. Lo siguiente fue confirmado por distintas fuentes musicales.

¿QUIÉN FUE LINO NAVA?

Nacido en la Ciudad de México un 25 de diciembre de 1968, Lino se adentró en la música desde su adolescencia en grupos como Raxas, Recolector y La Lupita, con estos últimos desde 1991 y a pesar de los múltiples cambios en la alineación del mismo, este es el único miembro que resistió todas las transformaciones, de hecho, es por la agrupación por la que más se le conoce. Además, ha colaborado con Caifanes, Fobia, Café Tacvba, Charlie Montana, entre otros.

¿DE QUÉ FALLECIÓ LINO NAVA?

Lamentablemente desde el 2019, Lino padecía de cáncer, mismo que logró vencer con operaciones, quimioterapias y tratamientos tras dos años. Esto escribió en Instagram en 2021: “¡Hola! Anoche me dieron una increíble noticia. Después de dos años y medio, cinco cirugías, meses de quimioterapia, radiación y más ¡estoy libre de cáncer! ¡Yeahhhh! Gracias a todas las increíbles y amorosas personas que estuvieron para conmigo, ¡amor total! ¡Viva la vida!”. Sin embargo, una recaída de esta misma enfermedad le habría arrebatado la vida.

EL GREMIO MUSICAL SE DESPIDE DE LINO NAVA

Carnalazo Lino. Nos vemos en la otra vida. Gracias por la conversación y el eco. Besabrazo como el de siempre. Rock on! pic.twitter.com/YhAmVW1eib

Con muchísimo pesar me entero del fallecimiento de Lino Nava, hermano de vida y que cada quien en lo suyo nos fuimos acompañando en este camino llamado Rock and Roll, descansa en paz y me hubiera gustado despedirme de ti carnalito, un gusto haberte documentado. pic.twitter.com/bU6CSwR1Xr

