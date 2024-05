Bernard Hill, actor de “Titanic” y “El señor de los anillos”, fallece a los 79 años

Bernard Hill hizo su debut a los 30 años y sobre el escenario de John, Paul, George, Ringo… and Bert (1974), y gracias al éxito que iba adquiriendo pudo empezar a tener trabajos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos,

Por Adrián Córdoba

Ciudad de México, 5 de mayo (ASMéxico).- El mundo del cine y la interpretación está de luto. El reconocido actor británico, Bernard Hill, ha fallecido durante la mañana de este domingo a los 79 años de edad, tal y como ha confirmado su propio agente, Lou Coulson, al medio BBC News.

Un actor más que conocido en la industria del cine, pues fue quien interpretó al capitán Edward Smith en un mítico título como Titanic, y también dio vida al rey Théoden, también famoso en la célebre saga cinematográfica de El Señor de los Anillos’.

Ha fallecido Bernard Hill a los 79 años. Rey de Rohan y capitán del Titanic. El único actor que ha participado en dos películas ganadoras de 11 Oscar. DEP. pic.twitter.com/GBFL5fxAEe — El Profeta (@EiProfeta) May 5, 2024

UNA CARRERA LLENA DE ÉXITO

Hill hizo su debut a los 30 años y sobre el escenario de John, Paul, George, Ringo… and Bert (1974), y gracias al éxito que iba adquiriendo pudo empezar a tener trabajos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos, hasta que dio con una serie con la que alcanzó la fama, The Black Stuff’, donde se puso en la piel de Yosser Hughes, y que además le llevó a participar en la secuela, Boys from the Blackstuff.

Después, llegaron otros proyectos de renombre, como los anteriormente mencionados Titanic y El señor de los anillos. En la saga, no apareció en la primera película, pero sí en la segunda, El señor de los anillos: las dos torres, y en la tercera, El señor de los anillos: el retorno del Rey.

Bernard Hill, nuestro rey de Rohan acaba de fallecer a los 79 años. Que en paz descanse. Gracias por ser nuestro Théoden. pic.twitter.com/oRfnbsbYa8 — Tolkienverse ᚠ (@ToIkienverse) May 5, 2024

Ahora bien, no solo ha trabajado en la gran pantalla, pues también lo ha hecho en la televisión, participando en la segunda temporada de la serie The Responder, y en el teatro.

Respecto a premios y nominaciones, Bernard Hill acumula dos nominaciones a los Premios BAFTA, una nominación al Emmy, y un Premio del Sindicato de Actores a Mejor reparto por ‘El señor de los anillos: el retorno del Rey’. En estos últimos premio también suma dos nominaciones.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.