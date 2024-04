Chance Perdomo, actor de la serie “Gen V”, muere tras accidente en moto a los 27 años

Ciudad de México, 31 de marzo (AP)- El actor Chance Perdomo, que alcanzó la fama como estrella de “Chilling Adventures of Sabrina” y “Gen V” murió en un choque de motocicleta. Tenía 27 años.

En el comunicado se indica que nadie más estuvo involucrado en el choque. De momento, no se han dado detalles sobre el deceso, como el momento o el lugar donde ocurrió.

Perdomo interpretó recientemente a Andre Anderson en la primera temporada de “Gen V”, la serie derivada de la exitosa “The Boys”, de Amazon Prime, ambientada en una universidad de superhéroes. Perdomo interpretaba a un alumno de la Universidad Godolkin y su poder era la manipulación de los metales.

god i’m SO sad every time i think about chance perdomo. he was so young and so talented ☹️ my ambrose 💔🕊️ pic.twitter.com/tWkqmMDNQq

— livvy (@livvysanders) March 31, 2024