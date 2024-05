ENTREVISTA¬ No encontramos fugas de contaminantes y no descartamos nada: Batres

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que durante la revisión que se llevó a cabo para determinar el origen de la contaminación del agua potable en la Alcaldía Benito Juárez no encontraron fugas contaminantes, por lo que no descartan ninguna hipótesis sobre las causas de esa problemática.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, el mandatario capitalino señaló que las investigaciones continúan, por un lado, la que tiene que ver con el ámbito técnico-científico y, por otro, la que lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

“Seguimos trabajando, seguimos buscando, los pozos en Benito Juárez no presentaban ningún tipo de olor, no presentaban ninguna problemática y ¿qué hicimos empezar? a buscar en un perímetro más amplio y hallamos la fuente del problema en el pozo Alfonso XIII está ubicado en Álvaro Obregón”, dijo.

Detalló que ese punto “está en la zona fronteriza con Benito Juárez, hay otros pozos en Álvaro Obregón que colindan con Benito Juárez y surten de agua a Benito Juárez también, sin embargo, ahí es donde encontramos el problema, en ningún otro pozo, sólo ahí, en este pozo de la Colonia Alfonso XIII”, reiteró Batres.

“Está la investigación, investigación en doble sentido, en dos caminos, la investigación propiamente técnico-científica y la investigación que tiene a su cargo la Fiscalía, como hemos dicho no queremos adelantar ninguna hipótesis pero no descartamos ninguna, la Fiscalía tendrá que hacer una investigación ”, enfatizó el Jefe de Gobierno capitalino.

A pregunta expresa sobre si están considerando el sabotaje en estas líneas de investigación, Martí Batres sostuvo que se están considerando todas las hipótesis, sin embargo, prefirió no realizar ninguna afirmación sin tener las pruebas correspondientes.

“Como lo que uno diga tiene demasiada fuerza yo he sido muy cuidadoso para no afirmar ninguna hipótesis, no se descarta ninguna y está la investigación, y ya, que la investigación científica, técnica, nos diga lo sucedido”, subrayó Batres, quien destacó que lo importante era resolver la problemática para que los vecinos de la Benito Juárez pudieran continuar con vida cotidiana.