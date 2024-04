La oposición infla un reclamo justo (piden agua limpia) de los vecinos en la capital

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- La oposición en la Ciudad de México ha inflado un reclamo de la ciudadanía que se ha visto afectada por la contaminación de agua en la capital, presuntamente por aceites y lubricantes, la cual afecta principalmente a vecinos de la Alcaldía capitalina de Benito Juárez.

Santiago Taboada, candidato del PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México, así como la Alcaldesa de Álvaro Obregón por los mismos partidos, Lía Limón, quien busca reelegirse, han salido a cuestionar la respuesta del Gobierno capitalino que encabeza el morenista Martí Batres Guadarrama frente a esta situación que ha generado protestas de los afectados.

Esta es el agua que salió del Pozo Alfonso XIII #Claramente no es de una cisterna sucia. Exigimos que @GobCDMX no nos oculte información y den la cara a las y los ciudadanos de Álvaro Obregón y Benito Juárez explicando lo que sucede. pic.twitter.com/HNfECXWkyD

Este lunes 8 de abril, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció que la red pública de suministro de agua potable cuenta con lo que parecen ser residuos de aceites y lubricantes, lo que está provocando “mal olor” en el agua potable que reciben los ciudadanos del poniente de la Alcaldía Benito Juárez.

En conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama, confirmó que continúan con análisis para verificar la calidad del agua en esa demarcación, mismos que han arrojado que el problema proviene de los aceites y los lubricantes, “hasta ahí van los análisis que se van a seguir desarrollando”, dijo Batres.

“Esta problemática no se originó en el Cutzamala, no se originó en el tanque de Santa Lucía, no se originó en los pozos que se encuentran en esta zona de Benito Juárez; entonces, el punto de origen está focalizado en una zona delimitada del poniente de la demarcación”, detalló el mandatario capitalino.