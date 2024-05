“Nadie es dueño de los colores”, responde PAN al llamado de Taddei a no usar el rosa

El dirigente panista convocó a la ciudadanía a la marcha de la “Marea Rosa”, la cual se concentrará en el Zócalo de la Ciudad de México, para respaldar a los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD: Xóchitl Gálvez para la Presidencia de la República, y Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Ciudad de México, 19 de mayo (SinEmbargo).– Marko Cortés Mendoza, dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), defendió este domingo el uso del color rosa en la marcha de la “Marea Rosa” convocada para este día, a pesar de la polémica con Guadalupe Taddei, Comisionada presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), pues aseguró que nadie es dueño o dueña de los colores.

A través de un comunicado, Cortés Mendoza convocó a las concentraciones de este 19 de mayo en el Zócalo capitalino y en más de centenar de ciudades del país, y señaló que, indistintamente del color que vistan, las personas tienen que unirse a las marchas de la “Marea Rosa”.

“Nadie es dueño de los colores como plantea la [Comisionada] presidenta del INE, como tampoco nadie es dueño de la Bandera nacional como ha querido manipular [Andrés Manuel] López Obrador. México es de todas y de todos, y así lo vamos a hacer valer en las grandes concentraciones sociales en todo el país”, expresó.

Este domingo se espera una marcha hacia el Zócalo bajo el lema “Salvemos la democracia”, en respaldo a los candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD: Xóchitl Gálvez para la Presidencia de la República, y Santiago Taboada para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; y para expresar su desaprobación a la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

“Este domingo tenemos una cita las y los ciudadanos que creemos en la libertad y la democracia, que creemos en los contrapesos institucionales, los que sabemos que las cosas en este país no van bien y queremos un cambio, los que ya estamos cansados de la destrucción y del autoritarismo que representa Morena, los que rechazamos una elección de Estado como la que estamos viviendo”, agregó.

CONSEJERXS DIFIEREN SOBRE USO DEL ROSA

Hace dos días, el 17 de mayo, la Consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, hizo un llamado a la oposición a respetar el rosa que caracteriza al Instituto. Dicha petición surgió por el uso que las supuestas organizaciones civiles han dado a dicho color en su “Marea Rosa” para expresar su inconformidad con el Gobierno encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante un breve encuentro con medios de comunicación, la titular del INE señaló que el color institucional del INE ha sido el rosa por muchos años, por lo que hizo un llamado a la reflexión de las organizaciones civiles, algunas convocadas y creadas por el empresario Claudio X. González Guajuardo, para no “trasgredir la línea de respeto” entre el INE y los partidos políticos.

“Este uso por otras organizaciones en apoyo político abierto a una candidatura no abona al respeto que ambas instituciones que hemos manifestado siempre: el Instituto a los partidos políticos y ellos al Instituto”, sostuvo.

Sin embargo, un día después, el 18 de mayo, dos consejeras y un Consejero del INE manifestaron que difieren de Guadalupe Taddei respecto al uso del color rosa, que es parte de la imagen institucional del órgano electoral, y que en los últimos años diversas organizaciones lo portan durante las manifestaciones “en defensa” del Instituto, lo cual ha sido cuestionado debido a que podría llevar a confundir al electorado con una movilización respaldada precisamente por la autoridad que organiza los comicios en el país.

“El tema de los colores es libre, los ciudadanos se han manifestado en su libertad, la ciudadanía conforme a sus decisiones, y esa libertad sigue existiendo. El uso de los colores no es exclusivo de nadie”, dijo en rueda de prensa Claudia Zavala, en la previa del tercer y último Debate Presidencial.

“Tendríamos que entrar a quitar [colores] a gobiernos y a partidos. Esto es una parte de la ciudadanía que así se quiso identificar, al igual que lo han hecho cuando van a ver películas al cine. Es parte de las libertades”, afirmó.

Zavala aclaró que respeta absolutamente a sus otros colegas consejeros que “tienen otro punto de vista”. “En mi opinión, cualquier persona puede usar los colores, y el INE es una institución ciudadana, para los y las ciudadanas”, cerró.

Por su parte, la Consejera Carla Humphrey señaló que, desde abril de 2023, ella planteó el tema en el Consejo General del INE. “A raíz de eso salió como conclusión que el INE, como cualquier institución, tiene registrado de oficio su emblema, y los colores no los puede registrar nadie: el rosa mexicano, el azul no sé qué, no se pueden registrar, no puede ser suyo el color”, argumentó.

Además, indicó, junto con el Consejero Martín Faz Mora, que el llamado de Taddei a dejar de usar el rosa en manifestaciones de organizaciones civiles y de la ciudadanía es “a título personal”. “Es válido el llamado, pero es a título personal. No creo que sea de carácter institucional”, añadió.

Faz Mora también consideró que el INE no puede “dar una instrucción en un sentido de usar o no un color”. “El Instituto tiene un manual de identidad institucional, donde incluso hay una paleta de colores. Desde luego hay identidad del Instituto hacia el rosa, pero todo eso se verá en su momento: si existe la conveniencia de modificarlo”, agregó.

El Consejero compartió que “en lo particular”, no le gusta que se asocie el color con algún candidato, pero precisó que es “un gusto personal”. “No tenemos exclusividad del color. Tenemos el logo del Instituto ante el IMPI [Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial], el logotipo tiene ese color en base al manual, pero la ciudadanía puede hacer uso del color que quiera”, finalizó.