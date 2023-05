VIDEO: Cuando Claudio X. González promovía Reforma Educativa criminalizando maestros

En una reunión privada con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), el lunes 25 de enero de 2016, el magnate detalló cómo fue la estrategia para que Peña Nieto hiciera suya la Reforma Educativa propuesta por Mexicanos Primero.

Ciudad de México, 15 de mayo (SinEmbargo).– Claudio X. González Guajardo, el jefe de la oposición del PRI, PAN y PRD, es también el autor de la Reforma Educativa de Enrique Peña Nieto, derogada en el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y un argumento para impulsar su aprobación en el Congreso fue que las organizaciones de maestros están integradas por criminales.

Así lo expresó el propio González Guajardo en un video inédito que SinEmbargo hace público este Día del Maestro: “Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. ¡Son unos pinches delincuentes!”.

En una reunión privada con empresarios de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco), el lunes 25 de enero de 2016, el magnate detalló cómo fue la estrategia para que Peña Nieto hiciera suya la Reforma Educativa propuesta por Mexicanos Primero, la asociación civil que él fundó, y que aprobó el Congreso como parte del Pacto por México.

En esta conversación en el organismo que presidía Enrique Solana Sentíes —quien militó en el Frente Universitario Anticomunista de Puebla—, también refiere cómo influyó en esta reforma la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en julio de 2015; afirma que los diarios mexicanos “son muy corruptos”, y anuncia el nacimiento de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

González Guajardo recordó que, primero, financió el documental “De Panzazo”, dirigido por el conductor Carlos Loret de Mola, que se comenzó a difundir en febrero de 2012 para influir, dijo, en la elección presidencial, y cuando Peña Nieto ganó se procedió enseguida a discutir la reforma para su aprobación antes que la Energética, como se lo dijo Luis Videgaray, secretario de Hacienda:

“Se juntaron las estrellas, se alinearon las estrellas, se dice. Pero se alinearon porque se trabajó muy duro para que se alinearan, para que durante las elecciones no hubiera otra más que pelear la Reforma Educativa. Y en septiembre estábamos sentados con Aurelio Nuño cada 15 días. A confesión del Secretario Videgaray, tiempo después, me preguntó por qué se aprobó la Reforma Educativa y no la Energética, la de Telecomunicaciones, la Fiscal. Yo yo le saqué una teoría muy elaborada: es que como decidieron gobernar en consenso, ésta era aceptable para el PRI, para el PAN, para el PRD le respondió que porque había consenso entre los partidos…’ Se me quedó viendo como si fuera un marcianito y me dijo: ‘No, maestro, es más sencillo: Porque estaba lista’”.

En la reunión, Claudio X. González también se atribuyó el encarcelamiento de los líderes magisteriales de Oaxaca y Michoacán, y además contó que “El Chapo” Guzmán ayudó a la Reforma Educativa cuando se fugó, en julio de 2015:

“En mayo del año pasado nosotros presentamos una denuncia penal en contra del líder sindical de la sección 22 de Oaxaca —nuestro brazo jurídico Aprender Primero, firmada por mí y por David Calderón— y también en contra el líder de Michoacán. ¿Para qué? Para forzar al Gobierno a atender Oaxaca y Michoacán, que eran los polos de resistencia a la Reforma Educativa”.

Contó enseguida que se empezó a recuperar la relación con el Secretario de Educación, Aurelio Nuño, sucesor en el cargo de Emilio Chuayffet, pero no había voluntad. Y entonces, asumiéndose como “bocón”, habló sobre “El Chapo” Guzmán:

“Aquí estoy de bocón: El parteaguas es ‘El Chapo’. Se les va ‘El Chapo’. Y entonces sí, se va acabar el mundo, se viene abajo esto. Ahora sí tenemos cero legitimidad. ¿Qué hacemos? Pues tenemos que arriesgar, tenemos en algún lugar que mostrar capacidad de Gobierno, legitimidad, fuerza nos tenemos que mostrar en algún lado. Pues, ni modo, Oaxaca. ¡Así fue, así fue! Yo ahí sí estaba cercano, leyendo las cosas. Todavía me habló Aurelio en la noche anterior: ‘Mañana entra, y va a ser así, así y así el parteaguas’. Ahí se vuelven a alinear las estrellas para la Reforma Educativa”.

En efecto, después de la fuga del capo del narcotráfico, en octubre de 2015 se libraron órdenes de aprehensión contra líderes del magisterio, una persecución que continuaría hasta después de la conferencia de González Guajardo, cuando, el 19 de junio de 2016, intervienen las Fuerzas Federales en Oaxaca, con saldo de al menos ocho muertos en Nochixtlán.

En la reunión con la Concanaco, Claudio X. González refiere una analogía que, adelantó, le plantearía a Aurelio Nuño que dejara de hacer fintas y metiera goles:

“No más fintas, Aurelio, goles; no es de gambeteros, es de goles. Los partidos no se ganan con gambetas, se ganan con goles. Hay que intervenir Michoacán y Chiapas, no veo otra salida. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con fenómenos delincuenciales. Yo he hablado abiertamente de la Sección 22, de la sección de Chiapas, la 18 como delincuencia organizada. No de los maestros de Michoacán, de Oaxaca y de Chiapas, de las secciones sindicales. Eso es delincuencia organizada. Están organizados para delinquir. No trafican quizá droga, trafican con el dinero nuestro y con el futuro de los niños. Y eso, en mi opinión, es tan grave como traficar drogas. ¡Son unos pinches delincuentes! ¡Y hay que intervenir y no es autoritarismo, es estado de derecho!”

Ahí también hizo el anuncio de la creación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad:

“Vamos a arrancar una especie de Mexicanos Primero, pero para el Estado de derecho… A partir del 1 de enero arrancó ya Mexicanos contra la corrupción. Vamos a combatir la corrupción y la impunidad por tres ventanas fundamentales: comunicación y movilización social para difundir información, mantener el tema en la luz pública, atraer legitimidad, apoyo, firmas, recursos de la sociedad para combatir la corrupción y la impunidad; segundo, investigación de primer orden aplicada para compartirse y difundirse par que se conozca más el fenómeno, los estragos que le genera a la sociedad la problemática de un individuo que pensando que se corrompe personalmente gana, sí, pero la sociedad pierde y demostrarlo; y tercero, con litigio estratégico: vamos a litigar casos emblemáticos de corrupción en el país desde la trinchera ciudadana, temas del Ejecutivo, legislativo, judicial, gobernadores, IP, medios de comunicación. Donde esté la corrupción. Y va a estar más duro que Mexicanos Primero”.

González Guajardo concluyó su participación calificando de corruptos a los medios de comunicación de México que ocultan la corrupción del Gobierno de Peña Nieto:

“¿Es peor la corrupción de hoy de la que hubo con Echeverría o López Portillo? No es peor, pero se ve, se comenta, hoy sale en los medios, sobre todo en las redes sociales, porque desafortunadamente los diarios son muy corruptos y no publican toda la corrupción. Decíamos antes de que entráramos aquí, que si no hubiera publicidad gubernamental para los diarios, se irían a pique todos. Yo creo que sólo el Reforma sobrevive. Los demás se van a pique. ¿Entonces qué son? ¿Son diarios libres de comunicación o son de forma escondida un medio oficial de comunicación?”

