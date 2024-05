Sam Smith reúne a miles y cierra con broche de oro el primer día de Tecate Emblema

Sam Smith no pudo ocultar su alegría por celebrar su cumpleaños número 32, el cual será el 19 de mayo, lo que provocó que los asistentes comenzaran a cantarle las mañanitas.

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).- Con un show marcado por el color, amor y la lluvia, el artista británico Sam Smith cerró con broche de oro las actividades del primer día del festival Tecate Emblema con un Autódromo abarrotado por miles de personas.

Tuvieron que pasar ocho meses luego de su presentación en el Palacio de los Deportes para que el intérprete regresara a Tierra Azteca con “Gloria The Blackout”, la última entrega de su gira “Gloria”.

Always welcomed with beautifully open arms Mexico City, we’ll see you tonight 🇲🇽@TecateEmblema pic.twitter.com/2nxQIiC3VY — SAM SMITH (@samsmith) May 17, 2024

Similar a lo que fue “Gloria The Tour”, donde el artista presentó un show dividido tres actos: amor, belleza y sexo, para “Gloria The Blackout” el intérprete de “Unholy” construyó un universo donde el espectador pudo disfrutar de todos sus éxitos, pasando de lo romántico a lo más atrevido.

“Estos han sido los dos mejores años de mi vida. Hace un año vine a México y no suelo decir esto pero México ha sido mi lugar favorito de este tour”, expresó el artista británico durante su presentación en el escenario Tecate.

Sam Smith no pudo ocultar su alegría por celebrar su cumpleaños número 32, el cual será el próximo 19 de mayo, lo que provocó que los asistentes comenzaran a cantarle las mañanitas.

Los asistentes de la tercera edición de Tecate Emblema también pudieron disfrutar de una de las tantas presentaciones que Belanova tenía previsto ofrecer por su esperado regreso de a los escenarios.

Fue en el escenario KIA donde Denisse Guerrero salió a las casi 10 de las noche luciendo un un vestido rosado con detalles plateados entre coloridas escenografías

Momentos antes de cantar “Tus ojos”, uno de sus primeros éxitos, Denisse relató que ella seguía viajando en transporte público en su natal Guadalajara y fue hasta el lanzamiento de su segundo disco que tuvo la oportunidad de comprarse un auto. Para este tema, la cantante invitó a Paty Cantú al escenario.

Como era de esperarse, “Rosa Pastel”, “Por ti”, “No me voy a morir”, “Me pregunto”, entre otros temas, formaron parte del setlist de la agrupación originaria de Guadalajara, Jalisco.

Durante su presentación, Denisse sorprendió a la audiencia al realizar un cover de “Cómo la flor”, popular tema de Selena, la Reina del Tex-Mex.

OMG!!!! 🤯🤯 Estoy segura que aún no existe la palabra correcta para describir lo que fue #Måneskin. ❤️‍🔥😎💥#TecateEmblema2024 pic.twitter.com/e2QfgyEuTp — Tecate Emblema (@TecateEmblema) May 18, 2024

Por su parte, la agrupación de glam rock italiana Måneskin viajó 10,141 km para presentarse en la capital mexicana con motivo de su gira “Rush World Tour” con la que se encuentran promocionando su más reciente material “Rush!”.

La banda, que actualmente cuenta con más de 25 millones de oyentes en Spotify, diseñó un setlist de 14 canciones, entre las que se encontraban “Don’t wanna sleep”, “Gossip”, “Gasoline”, “Honey(are u coming?)” y “Coraline”.”

La excentricidad de Damiano David (voz), Victoria De Angelis (bajo), Thomas Raggi (guitarra) y Ethan Torchio (batería) terminaron por conquistar al público mexicano, que sin duda entregó toda su energía en ““Beggin”, tema original de Frankie Valli and The Four Seasons”.

“Estamos muy emocionados de estar aquí […] Siempre estamos muy felices de regresar”, expresó Damiano David.

El primer día de la tercera edición de Tecate Emblema también contó en el talento de Noah Cyrus, Mario Bautista y Karol Sevilla, Monsieur Periné, Paty Cantú, Esteman, Elena Rose, Matisse y Marshmello.

