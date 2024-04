Måneskin regresará a la Ciudad de México para presentarse en Tecate Emblema

Además de “Beggin”, “I Wanna Be Your Slave” se encuentra entre los temas de Måneskin con más reproducciones en Spotify.

Ciudad de México, 21 de abril (SinEmbargo).- Desde su triunfo del 2021 en el Festival de la Canción de Eurovisión, Måneskin se ha consagrado como una de las agrupaciones del glam rock más importantes de los últimos tiempos.

La euforia provocada por cada uno de los acordes de Måneskin han llevado a la agrupación italiana a convertirse en el primer artista de Eurovisión en tener más de 1.540 millones de reproducciones en Spotify por su tema “Beggin”.

De acuerdo con Charts in France, el éxito de Måneskin, quienes cuentan con 23 millones de oyentes mensuales en la plataforma de streaming, se trata de una novedad en la historia de la competición puesto que los números de los italianos superan por mucho a Ducan Laurence, ganador de Eurovisión en 2019, que acumula apenas 1.100 millones de reproducciones en su tema “Arcade”.

En entrevista con Alessandro Michele para Vogue, Damiano David, vocalista de Måneskin expresó que “lo que ha marcado la diferencia para nosotros es que sí, nos hemos enganchado a algo del pasado, pero no hemos respetado su canon. Sólo hacíamos cosas que nos gustaban, expresándonos exactamente como éramos. La gente que se llama a sí misma purista del rock no compite en Sanremo o Eurovisión, pero no tenemos ningún problema con eso. Ser popular no es una mancha; no te mancha. Nadie abre un restaurante pensando: ‘No me importa llenar el lugar’. ¡Yo quiero ver una fila en la puerta!”.

En este sentido, Victoria De Angelis (bajo) añadió que “cuando escribimos nuestra música, hacemos lo que nos viene instintivamente. Cada uno de nosotros aporta sus propios sentimientos e inspiraciones. Por ejemplo, crecí escuchando a David Bowie, Led Zeppelin, Blondie y los Sex Pistols. Así que cuando nos reunimos en el estudio somos una gran mezcla de mundos diferentes. A veces esto acaba en un choque y complica el proceso creativo, pero en última instancia el resultado nunca es una copia de algo que ya existe”.

Pero no sólo en la composición Måneskin da todo de sí, sino también en sus shows donde se ha vuelto una tradición realizar covers de artistas que van desde The Stooges, Britney Spears, Nirvana, Elton John, Soda Stereo y hasta Peso Pluma.

Måneskin regresará a la Ciudad de México el próximo 17 de mayo para presentarse en el primer día de actividades de la magno fiesta pop Tecate Emblema, que se realizará en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

