El festival Tecate Emblema logra arrancar pese a cancelación de Enrique Iglesias

Ciudad de México, 14 de mayo (SinEmbargo).- La segunda edición del festival pop Tecate Emblema arrancó este sábado con cientos de personas que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez pese a la cancelación de uno de sus actos estelares: Enrique Iglesias.

“Queridos fans, muy a mi pesar me será imposible presentarme en el show de México esta noche. Tengo neumonía y los doctores me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión”, compartió el cantante español a través de sus redes sociales horas antes de que se abrieran los accesos del evento.

A las actividades que se tenían previstas para el primer día de Emblema se sumaron, de último momento, las actuaciones de Danna Paola y de algunas de las bandas que integran el 90’s Pop Tour: Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados y Litzy.

Pese a los imprevistos, hubo quienes se dieron a la tarea de llegar a tiempo para disfrutar de los primeros actos del festival. Tal fue el caso de Bruses, la cantautora mexicana que a las 4:50 de la tarde se subió al escenario KIA stage para reencontrarse con un ferviente séquito de fans que coreó temas como “Dueles tan bien”, “FBI”, “No me marques pedo”, “Monstruos” y “I like 2 Be”.

Mientras tanto, la artista indonesia Nicole Zefanya, mejor conocida como NIKI, se presentó en el escenario principal del evento, el cual llevaba por nombre Tecate Stage, luciendo un vestido negro, para deleitar a sus oyentes con un show de casi una hora, en el que destacaron las canciones “Vintage” y “Every Summertime”.

Luego de haber tenido que suspender la promoción de su sencillo “Who I Am”, en la capital mexicana, en el 2020 a causa de la pandemia de la Covid-19, Melanie C, quien saltó a la fama en los 90 como la Spice Girl deportista, finalmente pudo pisar tierra Azteca este sábado con motivo de la segunda edición del festival Tecate Emblema.

Pasadas las 6 de la tarde, la artista de 49 años de edad se plantó en el escenario principal del evento con un setlist lleno de nostalgia que estuvo compuesto por “Never Be The Same Again”, “2 Become 1”, de las Spice Girls; y “Who I Am”.

“Es un gusto volver a verlos. Ya pasó un rato, ¿verdad? Mucho ha pasado desde la última vez que estuvimos juntos. Puedo ver caras nuevas y otras conocidas”, expresó la artista británica durante su show.

A pesar de que la Curva 4 no lucía a reventar, a comparación de otros festivales, se pudo observar, bajo un cielo nublado que acechaba a la magno fiesta pop, a los asistentes disfrutar en todo momento de las distintas activaciones de las que estuvo compuesto el evento.

Fue a las 19:20 horas cuando los hermanos Ross Lynch y Rocky Lynch llegaron al escenario KIA con su proyecto The Driver Era para complacer a sus seguidores, en su mayoría adolescentes, con “Keep moving forward”, “Heart of mine” y otros éxitos.

“México, yo sé que les gusta bailar y esta es su oportunidad. ¡Aprovéchenla!”, apuntó Ross Lynch, vocalista de la agrupación estadounidense.

Tras la caída de la noche, a las 20:00 horas para ser exactos, llegó el show de One Republic, uno de los actos más esperados de festival.

“Estamos muy contentos de que la lluvia haya parado, de que la temperatura sea perfecta para este show. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvimos aquí, en México, y está noche vamos a tocar varios de los éxitos que ustedes conocen”, adelantó Ryan Tedder, vocalista de la agrupación, al inicio de su presentación.

Y sí, la banda oriunda de Colorado Springs no sólo tocó temas de su autoría sino que a lo largo de su actuación también presentaron “10 minutos de karaoke”, en los que sorprendieron canciones que Ryan Tedder escribió para otros artistas como “Halo” de Beyonce.

Durante su show, OneRepublic también proyectó un video en el que se pudo observar al actor Tom Cruise presentando “I Ain’t Worried”, tema que forma parte de su más reciente película Top Gun: Maverick (2022).

Por otra parte, en el KIA stage, Belinda salió en punto de las nueve de la noche cantando un pequeño popurri con el que recorrió los inicios de su carrera con temas como “Sácame a bailar”, “Amigos X siempre”, “Cómplices al rescate”, y por supuesto, “El baile del sapito”.

La también actriz de 33 años de edad no escatimó con la producción de un show en el que las luces y las llamas fueron parte importante del espectáculo.

No tuvo que pasar tanto tiempo para que la artista sorprendiera a sus seguidores invitando al músico y productor Jay de la Cueva para interpretar “Muriendo Lento”, tema en el que comparte créditos con Moderatto.

“Bella traición”, “Egoísta”, “En la obscuridad”, “Luz sin gravedad” y “Ángel”, fueron algunos de los tracks que se pudieron escuchar a lo largo de su presentación.

En tanto, mientras la DJ y productora estadounidense TOKiMONSTA armaba la fiesta en la carpa Shein, cientos de asistentes se dieron cita en el escenario principal del Tecate Emblema para poder disfrutar del show de los 90’s Pop Tour, donde se presentaron Kabah, Magneto, Caló, JNS, The Sacados y Litzy.

Pese a que el show nostálgico de dicho proyecto no contó con un buen audio, el público no dejó de corear en ningún momento aquellas canciones que, sin lugar a dudas, hicieron recordar a más de uno sus años mozos.

The Chainsmokers, BRESH y la mexicana Danna Paola se encargaron de cerrar el primer día de actividades de la segunda edición de Tecate Emblema.

