¿Qué talento femenino se presentará en Tecate Emblema? Aquí la lista de artistas

Ciudad de México, 26 de marzo (SinEmbargo).- El festival Tecate Emblema está próximo a celebrar su segunda edición los próximos 13 y 14 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la Ciudad de México.

Desde su revelación, el lineup no tardó en llamar la atención por presentar nombres como Robbie Williams, Enrique Iglesias, The Chainsmokers y Black Eyed Peas, no obstante el cartel de la edición 2023 de esta magno fiesta musical ofrece mucho más que sus headliners.

Para esta edición varias mujeres exitosas y poderosas se encargarán de amenizar el festival pop y demostrar la importancia de seguir abriendo más espacios al talento femenino.

A continuación te compartimos un poco de las artistas que se estarán presentando en Tecate Emblema 2023.

BECKY G

Rebecca Marie Gomez, mejor conocida en el mundo del espectáculo como Becky G, se ha posicionado como uno de los actos más esperados del festival Tecate Emblema.

Un mes antes de su paso por la capital mexicana, la artista, que en el 2017 le dio la vuelta al mundo con el sencillo “Mayores”, se presentará en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley.

El pasado 1 de marzo la cantante estadounidense recibió el premio Billboard Women in Music Impact Award gracias al trabajo social que realiza a través de la música.

“Siento esa responsabilidad de ayudar y hablar de temas que son cosas a veces fuera de la música, hablar de temas como de nuestra salud mental, de nuestra salud en general, cómo apoyarnos más entre mujeres, no sólo hablar sobre el tema del girl power, pero también actuar en eso y demostrar eso con nuestras acciones”, compartió al respecto en entrevista con CNN.

Ahora, la también actriz y activista se encuentra promocionando “Arranca”, su nuevo sencillo en colaboración con el artista dominicano Omega.

BELINDA

La artista, de nombre de pila Belinda Peregrín Schüll, regresará a tierra azteca luego de su exitosa presentación en la Gran Feria de México 2023.

La también actriz nacida en Madrid, España, se encuentra promocionando la segunda temporada de Bienvenidos a Edén, serie original de Netflix que se estrenará el 21 de abril.

Recientemente se confirmó su participación en la serie biográfica de Paco Stanley, donde dará vida a Paola Durante.

El último sencillo que estrenó la artista, que se dio a conocer en las telenovelas infantiles, fue “Niña de la escuela” en colaboración con Lola Indigo y Tini.

Los seguidores de la intérprete de “El baile del sapito” podrán disfrutar de éxitos como “Angel”, “En la obscuridad”, “Luz sin gravedad”, entre otros, en el Tecate Emblema.

BRUSES

Amalia Ramírez, el nombre detrás de Bruses, llevará su tour “Monstruos” al Autódromo Hermanos Rodríguez con motivo de la segunda edición del festival pop Tecate Emblema.

Oriunda de Tijuana, Baja California, logró una nominación a los Latin Grammy por su álbum “Monstruos” en la categoría de Mejor Álbum de Pop Rock.

Si se trata de escuchar música con honestidad, Bruses es la indicada pues en sus letras se sincera, en gran parte, sobre los problemas de salud mental que la han acechado a lo largo de su vida.

El pasado 4 de febrero Amalia logró un sólido sold out para su presentación en el Auditorio Blackberry, recinto ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, con capacidad de tres mil doscientas cincuenta personas.

“Una cosa es subir canciones a Internet, pero el verdadero trofeo o la verdadera palmada en la espalda, por muchas razones, son los shows en vivo”, expresó al respecto Amalia en entrevista con Indie Rocks!

EMILIA

La cantautora, actriz y modelo argentina María Emilia Mernes Rueda, conocida simplemente por Emilia, se encuentra promocionando su álbum debut titulado “Tú crees en mí?”, que logró debutar en la cuarta posición de la lista Top Albums Global de Spotify y en el no. 3 en Top Albums Argentina.

La también bailarina, nombrada como la reina del perreo, se dio a conocer mundialmente gracias a éxitos como “No Soy Yo” con Darell, “Bendición” junto a Alex Rose, “Perreito Salvaje” con Boza, “Rápido Lento” ft. Tiago PZK, “De Enero a Diciembre” en colaboración con Rusherking y “Esto recién empieza” junto a Duki, por mencionar algunos.

La exintegrante del grupo uruguayo Rombai se ha encargado de forjar un fuerte vinculo con sus seguidores a través de redes sociales y el próximo mayo tendrá la oportunidad de reunirse con su fandom mexicano en el Emblema.

LAS VILLA

Laura Villa Pico y Lucía Villa Pico son las mellizas que se encuentran detrás del proyecto musical pop Las Villa.

Fue en febrero del 2022 cuando las artistas colombianas se presentaron por primera vez en la Ciudad de México con motivo de la competencia Fórmula E, que se llevó a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Actualmente Laura y Lucía, quienes se han reconocido como admiradoras de J Balvin, se encuentran promocionando su más reciente sencillo titulado “Bendita”.

“Lo que más admiramos de J Balvin es la visión que ha tenido para llevar el reggaetón y la consigna latina a otro nivel. A su manera nos ha abierto al mundo y ha llevado el género a expandirse, simplemente es un gran artista del cual hay mucho por aprender”, compartió el dúo en entrevista con Glamour.

Las Villa regresarán al Autódromo Hermanos Rodríguez durante el marco de la segunda edición del festival Tecate Emblema.

MELANIE C

Melanie Jayne Chisholm, conocida artísticamente como Melanie C, saltó a la fama en los 90 por haber dado vida a la Spice Girl deportista de la exitosa agrupación británica.

Hoy en día, la artista cuenta con ocho álbumes de estudio en solitario y varios sencillos como “First Day Of My Life” y “Never Be The Same Again”, por mencionar algunos.

La artista de 49 años de edad se ha posicionado en el tercer puesto de los artistas británicos que mayor cantidad de sencillos han coescrito.

NIKI

Oriunda de Yakarta, Indonesia, y radicada en Estados Unidos, Nicole Zefanya, conocida como Niki, inició su carrera en YouTube y saltó a la fama, en parte, por haber fungido como telonera de “The Red Tour” de Taylor Swift luego de haber ganado un concurso organizado por la también empresaria y la cadena de helados Walls.

Fue en el 2017 cuando decidió mudarse a Nashville, Tennessee, para estudiar música y años más tarde formó parte del cartel del Festival Head In The Clouds, que se llevó a cabo en el Parque Estatal Histórico de Los Ángeles

“Solo quiero decir que, como mujer asiática, no doy por sentado este día y esta etapa. Mi esperanza es que, por encima de todo hoy, te sientas escuchado, te sientas comprendido, pero sobre todo que te sientas representado”, apuntó en el 2019 durante su presentación donde se dieron cita más de 10 mil personas.

El próximo mayo, NIKI llegará a la Ciudad de México para presentar su álbum “Nicole” y otros éxitos ante la audiencia del festival Tecate Emblema.

RÓISÍN MURPHY

La cantante, compositora, productora, modelo, diseñadora y actriz irlandesa Róisín Murphy se dio a conocer en los 90 al haber formado parte de la de música electrónica Moloko.

En el 2004, la irlandesa inició con su carrera solista y actualmente suma seis álbumes de estudio, siendo “Crooked Machine” su último material discográfico publicado en el 2021.

Después de un largo tiempo sin música nueva, Róisín Murphy estrenó “CoolCool”, su más reciente sencillo.

SOFIA THOMPSON

Descrita como una cantante que hace lo que más le gusta sin perder su autenticidad y rebeldía, Sofia Thompson llegará a los escenarios de Tecate Emblema.

“Yo tengo muchas cosas que decir. Quiero inspirar a través de mis letras. Que la gente pueda sanar o identificarse conmigo. Contar historias. Mi historia”, explicó en entrevista con Cool Hunter.

Con tan sólo 16 años, Thompson empezó a escribir sus canciones y hoy en día su carrera suma un EP y varios sencillos en su haber.

TOKiMONSTA

La DJ y productora estadounidense de nombre de pila Jennifer Lee se ha convertido en una las mujeres más influyentes de la música electrónica.

Bajo el nombre de TOKiMONSTA, Lee fue descubierta por el rapero y productor Steven Ellison, conocido como Flying Lotus, en el 2010, año en el que firmó con Brainfeeder.

No obstante, el paso Jennifer por la música no ha sido fácil pues en el 2015 fue diagnosticada con Moyamoya, un trastorno poco frecuente en el que se bloquean los vasos sanguíneos y reduce el flujo sanguíneo al cerebro.

Al tratarse y someterse a dos cirugía, la artista perdió brevemente el habla, el oído y la habilidad de comprensión, sin embargo no fue hasta el 2017 que Jennifer logró recuperarse.

TOKiMONSTA cuenta con seis álbumes de estudio y en el 2022 estrenó su más reciente sencillo titulado “Loved By U”.

ZAHARA

Con más de 20 años de trayectoria y cinco álbumes, la española María Zahara Gordillo Campos, mejor conocida como Zahara, ha puesto sobre la mesa cómo se vive dolor y una especie de culpa que llegan después de sufrir bullying y abuso tanto sexual como psicológico.

Fue en el 2021 cuando su nombre dio, una vez más, la vuelta al mundo con la publicación de “Puta”, un álbum en el que también ahonda en los trastornos alimenticios, maltrato, inseguridad y depresión a través de ritmos de un pop electrónico que ayuda a disfrazar la crudeza de sus letras.

Pese al éxito de “PUTA”, Zahara compartió a El País que se había sentido “manoseada” porque su álbum sirvió para dar “publicidad a otras personas, como una herramienta de promoción a otros políticos” en vez de que se hablara de los problemas que en este se tocan.

“Estuve en boca de todo el mundo, pero no se hablaba de la obra en sí, de qué es Puta, de lo que significa, del porqué de esa portada, de cómo esa imagen también forma parte de una denuncia a un sistema heteropatriarcal, un ataque a los abusos, a las violaciones y a la presión sobre las mujeres”.

Zahara llegará al festival Tecate Emblema con “PUTA”, “MADRE”, su más reciente sencillo; y otros éxitos de su autoría.

