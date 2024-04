“Marc, Axel y Jes”, el álbum en el que la banda española Sidonie se quita las caretas

En marzo del 2023, el trío español tuvo oportunidad de presentarse en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, un show que han descrito como uno de los momentos históricos que les ha tocado vivir a lo largo de su carrera.

Ciudad de México, 14 de abril (SinEmbargo).- Luego de más de 20 años de trayectoria, la agrupación española Sidonie decidió quitarse las caretas para presentarse como tres simples tipos haciendo música en “Marc, Axel y Jes”, su más reciente material discográfico publicado en octubre del 2023.

Para el material discográfico que lleva por título el nombre de los tres integrantes de Sidonie –Marc Ros (voz y guitarra), Jesús Senra (segundas voces y bajo), y Axel Pi (batería)–, el líder de la agrupación decidió ser más directo en los 10 temas que conforman el esqueleto.

“Ha sido divertidísimo estar en el local de ensayo, primero en el estudio de grabación, y ver que estábamos jugando como si fuéramos los tres tarambanas que empezaron, porque éramos unos delincuentes en Barcelona con veinti pocos años, y recuperar esa esencia, pero con la madurez de hemos cumplido 50 años. Queríamos que no hubieran colaboraciones, que no hubieran muchos arreglos y hacer el pop que sabemos hacer: una mezcla de pop inglés, porque me gustan los Rolling Stones, nos gustan los Beatles, The Who, pero con esa cosa mediterránea que tenemos en Barcelona, con la canción catalana, yo creo que esa mezcla es la que queríamos potenciar totalmente en este disco”, compartió Marc en entrevista para SinEmbargo.

Respecto a la composición, abundó que “he aprendido a ser cada vez más sencillo y a decir las cosas porque cada vez tengo menos vergüenza, soy un sinvergüenza. A mi edad no hace falta que me esconda con poesía ni ser muy pretencioso a la hora de hacer metáforas, o de construir grandes juegos lingüísticos para decir ‘te quiero’ a una persona o para decir lo bien que estoy saliendo por la noche, o no, o las resacas que tengo, entonces he intentado ser lo más claro y lo menos metafórico”.

En este sentido, Marc apuntó que para él su primer público, a la hora de componer, son sus compañeros –Axel y Jesús– porque “si creo que no son aptas o que no tienen el nivel ya ni las mando, a lo mejor servirán para otro proyecto. Yo siempre tengo pendiente a ellos [sus colegas] primero, después al público de Sidonie y a la gente a la que podemos llegar”.

“A mí me da un poco de rabia el artista que dice ‘yo compongo para mí’ o ‘yo no pienso en los demás cuando compongo’, o ‘no pienso en el público’. Me parece, de entrada, que es mentira, que no es cierto, debemos ser honestos, la música es comunicación de A a B, entonces tenemos un canal que son los discos, los conciertos, o una canción, lo que sea, y este mensaje tiene que llegar al menos a otra persona que si no la música no tiene ningún sentido si no la puedes compartir”, se sinceró.

DE LOS GRANDES SHOWS A LA COMPETENCIA MUSICAL

En marzo del 2023, el trío español tuvo oportunidad de presentarse en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino, un show que han descrito como uno de los momentos históricos que les ha tocado vivir a lo largo de su carrera.

Al respecto, en su cuenta de Instagram, se han dedicado a comparar los shows en sala con hacer el amor frente a la chimenea y, a los festivales con las orgías. Al ser cuestionado por la modalidad de concierto que prefiere más, Marc no dudó en responder que se inclina las tocadas más íntimas.

“Se supone que debería ser políticamente correcto y más diplomático decir que me gustan las dos y es un un poco verdad porque los festivales es una sensación muy fuerte porque es un escenario que es muy grande, tienes un sonido muy potente, tienes unas luces que no están en una sala, entonces te sientes como una especie de superhéroe o de astronauta que se va a la Luna, pero las salas es la razón por la que nosotros nos formamos, nosotros no nos formamos para estar en un festival sino para tocar en una sala, que es donde nos hemos educado musicalmente, sentimentalmente y me gusta más tocar en salas, no mucho más, pero me gusta más tocar en salas”.

Sobre Vive Latino, aseguró que “lo bueno de este festival, que por cierto está muy bien montado respecto a los españoles, nos trataron muy bien, nos hicieron regalos, hicimos una promo de la hostia, sonó muy bien, y lo único es que yo me cansé muchísimo, acabé agotado, pero el caminar y compartir con el público es el momento en que puedes tomar una cerveza y, hablar de la experiencia de estar vivo y disfrutar de un festival”.

A veces, con tantos años dentro del gremio, suele ser difícil adaptarse, o como se dice vulgarmente “encajar”, en una industria que constantemente sufre cambios tanto para bien como para mal.

Sin embargo, el destacar en un momento en donde todo es tan exprés y hay muchísima más competencia gracias a redes sociales suele ser un poco más difícil, pero para Sidonie ese no es problema.

“A nivel de grabación disfrutamos mucho de las nuevas tecnologías, quizá en redes sociales, yo a nivel personal no me llevo demasiado bien, no soy muy activo, me aburre un poquito, no me llena, igual porque no las sé utilizar y solo tengo una red social que es Instagram y solo la uso como media hora al día para ver que no me esté perdiendo algo muy importante, que nunca es tan importante nada, pero sí que en el grupo, por ejemplo, nos preocupamos mucho de que el Instagram esté muy activo”, comentó Marc.

“La otra cosa, hay un punto como de sentido de que estás compitiendo y esto para muchos músicos no tendrían sentido las palabras que estoy diciendo, les parecía como algo malo, pero fíjate que la música que más celebro y admiro es justamente de los grupos o artistas que están compitiendo entre ellos, por ejemplo, la edad del pop inglés en los 60 cuando los Rolling Stones hacían una canción y después seguido venían los Beatles a hacer otra gran canción, o en el arte, pero a mí me gusta pensar que ahora, en España, aprovechando que están saliendo muy buenos grupos, muy buenas canciones y muy buenos discos, yo me siento en plan de ‘quiero hacerlo mejor, me gustaría hacerlo mejor’. Después no lo haces mejor, nunca lo haces mejor, lo haces diferente, pero sí que te estimula para hacer cosas importantes”, concluyó.

