Fox es hipócrita y caradura, dice AMLO: “Quería poner a trabajar a adultos mayores”

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó este viernes a su antecesor, Vicente Fox, quien esta semana se adjudicó el inicio de las pensiones para adultos mayores, y lo calificó de hipócrita y caradura, ya que en su momento se opuso a esta política.

“El Presidente Fox no está exacto, eso que dice es mentira, es falso; cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores [en la Ciudad de México] él se opuso, incluso debe haber hasta grabaciones, busquen, me acuerdo que llegó a decir que a los adultos mayores había que ponerlos a trabajar, no darles pensión, nunca han estado a favor de darles la pensión de adultos mayores”, expresó el actual mandatario en su conferencia matutina.

López Obrador transmitió durante su rueda de prensa, en Palacio Nacional, un breve video de Fox, que data de 2004, donde el expresidente panista asegura: “Prometer pensiones o apoyos a la tercera edad es llevara a nuestro país y a la economía a la quiebra”.

Ante esto, el tabasqueño aseguró que lo de Fox es una “reverenda mentira”. “¿Más claro? Y ahora este caradura, así son, no olviden la doctrina de la derecha –la verdadera doctrina– es la hipocresía, como dicen una cosa dicen otra. Imaginen qué clase de cinismo”, completó.

“Que no te engañen. Fue mi Gobierno quien comenzó en todo el país el programa de adultos mayores: Setenta y más. La diferencia es que hoy se usa con fines político-electorales. Les quitaron el Seguro Popular creado en mi Gobierno”, presumió el expresidente Vicente Fox Quesada (2000-2006) en un video difundido por el PAN, partido que lo llevó a la Presidencia y con el cual se confrontó en 2012 —cuando incluso se discutió su expulsión— por apoyar al priista Enrique Peña Nieto.

“El programa 70 y Más empezó durante mi Gobierno. #70+. El Seguro Popular lo diseñó el Dr. Julio Frenk, pero la primera vez que tuvo un presupuesto real para ponerlo en operación fue en 2007, también en nuestra administración y cuadruplicó su presupuesto hacia el 2012 para incluir, entre otros, la cobertura de tratamiento y medicinas para el cáncer, especialmente de niños y jóvenes”, escribió Calderón Hinojosa, quien en 2005 ganó la candidatura presidencial del panismo a Santiago Creel, el favorito de Fox, con quien ha mantenido sus diferencia públicas.

En efecto, el 2 de mayo de 2007, Calderón Hinojosa anunció en el sureste del país la implementación del programa de apoyos a adultos mayores “Setenta y más”, el cual consistía en ese entonces un apoyo 500 pesos mensuales, que a decir del entonces mandatario panista, era un reconocimiento a las personas que han trabajado, pero también sufrido la miseria, el abandono y el engaño “con esos programas que se pagan una vez alrededor de las elecciones y luego no se aparece nadie”.

Lo cierto es que el programa de apoyos a adultos mayores llevado a cabo en el calderonismo fue visto como la réplica de la política social implementada por Andrés Manuel López Obrador, quien instituyó la entrega de 750 pesos al mes a los mayores de 70 años que habitaban en la Ciudad de México, la cual gobernó entre 2000 y 2006.

El video de Vicente Fox difundido por el PAN forma parte de una campaña con el lema “México necesita despertar una vez más. #CambiemosMéxico”. No obstante, el Presidente López Obrador ha cuestionado que los legisladores de esa fuerza política han obstaculizado la implementación de programas sociales durante su administración, los cuales han votado en contra, incluso.

El Presidente López Obrador, por su parte, recordó que todos los diputados del PAN votaron en contra de que las pensiones se convirtieran en derechos constitucionales. “Fueron todos y salió porque logramos las dos terceras partes con votos del PRI, pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados”, indicó.

El 10 de marzo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor, 4 abstenciones y 54 en contra, todos ellos del PAN, elevar a rango constitucional las becas y programas del Presidente López Obrador para así garantizar año con años los apoyos para personas con discapacidad y adultos mayores. Dos semanas después de ser avalada en el Congreso, la reforma fue avalada en el Senado con 91 votos en favor, uno en contra y una abstención.

El actual Presidente argumentó que, como “ahora es un programa muy aceptado y bien visto por la gente”, los “oportunistas conservadores, corruptos y cínicos ahora quieren decir” que la apoyan. “Fox, me consta si no es cierto, me dejo de llamar Andrés Manuel, que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista. Ahora resulta que ya no es populismo, antes me acusaban de populista”, expresó.