¬RADICALES exponen los intereses detrás de la danza de las tendencias electorales

La última encuesta de Massive Caller, cuyo director Carlos Campos Riojas militó en el PAN por 30 años , coloca a Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada de la oposición, por encima de Claudia Sheinbaum Pardo, de Morena. El sondeo ha generado un intenso debate sobre la importancia de estos instrumentos de medición y su veracidad. ¿Pero qué son las encuestas? ¿Cuáles son de fiar? ¿Cuáles son más confiables que otras? Estas y otras preguntas fueron abordadas en ¬RADICALES.

Ciudad de México, 4 de mayo (SinEmbargo).- Las encuestas, además de ser un instrumento que retrata las preferencias de un sector de la población en un determinado momento, fueron y son utilizadas por el Partido Acción Nacional (PAN) como herramienta política para tratar de manipular las tendencias electorales, tal y como sucede actualmente con Massive Caller, casa encuestadora que a un mes de la elección coloca a Xóchitl Gálvez Ruiz por encima de Claudia Sheinbaum Pardo, coincidieron Alejandro Páez Varela, Álvaro Delgado Gómez, Carlos Pérez Ricart y Héctor Alejandro Quintanar.

En esta entrega de ¬RADICALES, programa que se transmite en el Estudio B de SinEmbargo Al Aire, se habló sobre la importancia de estos instrumentos de medición en los procesos electorales y la importancia de que estos ejercicios sean serios y veraces para evitar la especulación y la manipulación de información.

“Hoy tenemos encuestas sobre las que hay que echarse una carcajada y también hay que señalar cuál ha sido el partido que ha tenido esa relación con esas encuestas que han sido, no solo no de fiar, sino tomas absolutas de pelo y ese partido es Acción Nacional”, señaló Héctor Alejandro Quintanar.

El académico recordó lo ocurrido en el proceso electoral de 2006 cuando el Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas (GEA-ISA) publicó una encuesta en donde señalaba un empate técnico entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa, pese a que otros ejercicios demoscópicos le daban entre 9 y 12 puntos de ventaja al tabasqueño.

“En 2006 GEA-ISA sacó una encuesta donde se decía que ambos tenían 35 por ciento de preferencias electorales, López Obrador y Calderón, todas las demás señalaban una ventaja entre los 9 y 12 puntos para Andrés Manuel López Obrador, esta casa encuestadora pues fue la primera en pronosticar empate técnico que después apuntó con ventaja para Calderón ¿Y qué fue lo que pasó? Después los personajes detrás de GEA-ISA llegaron a cargos públicos”.

Héctor Alejandro Quintanar ahondó en este tema y señaló que pese a que GEA-ISA afirmaba que las encuestas no tenían mas que un interés demoscópico, en realidad habían sido producto de una contratación directa de parte de la Secretaría de Gobernación de Vicente Fox, entonces dirigida por Carlos Abascal.

“GEA-ISA tuvo esa falta de rigor para pronunciarse con estos resultados completamente fuera de lugar. Y pasó lo mismo con esa encuesta en 2012 que le daba durante 90 días consecutivos, una ventaja de hasta 20 puntos Enrique Peña Nieto y ocurrió, después el famoso episodio este donde Ciro Gómez Leyva tuvo que ofrecer disculpas por haber confiado en una encuesta tan poco confiable”.

Recalcó que históricamente el PAN ha hecho uso carente de rigor para favorecer a los encuestadores que dan números desorbitados o para enturbiar una campaña tal y como sucedió en 2006.

Al respecto, Alejandro Páez mencionó que las encuestas se han utilizado para distorsionar las elecciones y también distorsionar o manipular a la opinión pública.

“Lo que hacía GEA-ISA en 2006 era al mismo tiempo facilitar el fraude, lo suyo era pues manipular los números, pero el trasfondo era facilitar el fraude, era el betún sobre el pastel de mierda”.

El periodista mencionó que el rol de las encuestas ha sido más notorio cuando las elecciones se cierran, ahí es donde tiene cierta lógica utilizarlas tal y como sucede en el caso de la Ciudad de México. “El riesgo es cuando se cierran las elecciones, como lo que puede suceder en la Ciudad de México, de hecho Massive Caller trae desde hace varios días que Taboada va a ganar la elección y es abiertamente una herramienta de publicidad”.

En tanto, Carlos Pérez Ricart detalló que las encuestas son herramientas fundamentales para la democracia que permiten medir el sentir ciudadano. Señaló, que también pueden ser consideradas como instrumentos políticos para avanzar intereses puntuales, por ejemplo, para atraer recursos. Además, dijo, han sido utilizadas por todos los partidos políticos para generar una sensación de irreversibilidad frente a un resultado cuando así les es conveniente.

“¿Qué vamos a ver en los siguientes semanas que quedan para la elección? Vamos a ver una guerra de encuestas. Yo creo que de un lado y del otro, pero sobre todo van a intentar apuntalar la narrativa de que Xóchitl está acercándose en las encuestas y que por eso conviene que la gente vaya a votar”.

Finalmente, Álvaro Delgado afirmó que las encuestas son muy importantes para una democracia, pero recalcó que también es de vital relevancia para las sociedades que haya firmas encuestadoras que tengan un compromiso con la integridad, con la honestidad, que no sean corruptas y que no estén dispuestas a comprarse o a venderse.

El periodista ahondó en el tema de Massive Caller y dijo que las encuestas publicadas por esta firma forman parte de una estrategia política de la derecha.

“La mentira, el burdo fraude, la mentira descarada, la calumnia impune, la falta de todo referente ético. La encuesta de Massive Caller que coloca adelante a Xóchitl Gálvez tiene que ver con el desempeño de Xóchitl Gálvez el día del debate.

Álvaro Delgado aseguró que la encuesta de Massive Caller busca generar una percepción de que en realidad está un curso una elección de Estado, hacerle creer a la sociedad de que Xóchitl Gálvez sí está creciendo y que si va a perder es porque va a haber fraude.

“Mentiras, infamias, calumnias, una estrategia de defraudación que está en construcción hacia la jornada electoral del 2 de junio que busca generar una percepción de que en realidad está un curso una elección de Estado y esa elección de Estado va a tener como resultado una elección abierta, entonces una encuesta como la de Massive Caller quiere generar desde ahora la percepción de que Xóchitl Gálvez sí está creciendo, pero que si va a perder es porque va a haber fraude y en realidad el fraude lo están tramando los mismos que han tramado fraudes a lo largo de la historia y no me refiero solamente a Calderón y el 2006, no me refiero solamente a Enrique Peña Nieto en 2012, me refiero a Salinas, me refiero a Zedillo”.

