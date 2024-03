ENTREVISTA¬ Director de Massive Caller ve un empate técnico entre Claudia y Xóchitl

Campos Riojas explicó al periodista Álvaro Delgado que “en las encuestadoras tradicionales la tasa de rechazo, desde la teoría de la demoscopía, es un parámetro muy importante, entre más alto sea la tasa de rechazo se supone, o se deduce, que es menor la confiabilidad del resultado de la encuesta”.

Ciudad de México, 23 de marzo (SinEmbargo).- Carlos Campos Riojas, propietario de la firma encuestadora Massive Caller, reconoció que luego de haber militado 30 años en el PAN su “corazón es azul”, no obstante negó que los sondeos de su firma tengan un sesgo político. Pese a ello, expuso que en los últimos estudios demoscópicos se puede percibir un “empate técnico” entre Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del Frente Opositor conformado por el PAN, PRI y PRD, y Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Campos apuntó que Gálvez “está más menos 10 puntos por debajo de Sheinbaum con nuestro método”.

“No puedo decirte yo estoy correcto y los demás están equivocados porque sería muy imprudente de mi parte hacer una afirmación de ese tipo. ¿Qué te puedo decir yo?, pues vamos a esperar y a ver quién tiene razón el día de la elección. Pero mi experiencia en elecciones pasadas ha sido que nosotros hemos tenido la razón”, indicó respecto a los resultados de la encuesta del periódico Reforma que apuntan una tasa de rechazo del 47 por ciento.

En este sentido, explicó que “en las encuestadoras tradicionales la tasa de rechazo, desde la teoría de la demoscopía, es un parámetro muy importante, entre más alto sea la tasa de rechazo se supone, o se deduce, que es menor la confiabilidad del resultado de la encuesta”.

Asimismo apuntó que, desde su punto de vista, la tasa de rechazo no afecta en gran medida la validez de una casa encuestadora puesto que la ciudadanía está cambiando, asegurando así que ésta aumenta en las encuestas donde se utiliza un método telefónico, como es el caso de Massive Caller.

A pregunta expresa sobre el contraste de los resultados que arrojan las encuestas domiciliarias, como es el caso de Reforma, y las realizadas por Massive Caller respecto a la distancia de preferencia que existe entre las candidatas presidenciales Xóchilt Gálvez y Claudia Sheinbaum, el propietario de la firma aseguró que no sabe a qué se deba la disparidad de resultados.

“El hecho es que nosotros confiamos en nuestro trabajo, creo que en Massive Caller se hace un trabajo serio, profesional y, creemos que estamos en lo correcto, creemos que hoy Xóchitl está más menos 10 puntos por debajo de Sheinbaum con nuestro método”.

En este tenor puso como ejemplo las elecciones del 2023 en el Estado de México, en las que pronosticó que Delfina Gómez iba a ganarle a Alejandra Barrales con siete puntos de diferencia y, finalmente, ganó por ocho.

Massive Caller fue creada en el 2016 por el exregidor en Monterrey, Nuevo León, Carlos Campos Riojas, y logró posicionarse en el mercado por acertar en las elecciones estatales de 2016 y por dar como ganador a Ricardo Anaya sobre Andrés Manuel López Obrador en el debate presidencial de 2018.

Al ser cuestionado sobre la ventaja que dio a Anaya sobre López Obrador, Campos Riojas explicó que “cuando empezó la elección Andrés Manuel estaba más o menos 8 – 10 puntos arriba de Ricardo Anaya. Así empezaron cuando empezó la elección. Luego empieza la campaña y cuando vienen los ataques contra Anaya de sus terrenos en Querétaro y más, Anaya se mantiene, empieza a subir Andrés Manuel y empieza a bajar [José Antonio] Meade”.

Al haber sido militante del Partido Acción Nacional (PAN) por 30 años, se le cuestionó por su sesgo blanquiazul.

“Sigo teniendo corazón azul, eso no puedo negarlo, me formé políticamente en el PAN y así voy a seguir toda la vida, con esa formación política, digamos de ideología liberal panista, pero soy un profesional, entonces cuando aducen ‘es que la encuesta no es válida, porque el director de Massive Caller es o era militante del PAN’ bueno, pues eso es lo que le llaman una falacia ad hominem, es decir, descartas el trabajo por la persona. Yo les pido nada más a los ciudadanos, a los a los periodistas, que vean el el resultado, el trabajo que es lo que vale”.

Finalmente, el propietario de Massive Caller compartió que que su pronóstico para las próximas elecciones presidenciales de este año es que estarán muy cerradas.

