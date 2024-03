Colegio de Encuestas promedia 57.3% para Claudia, 37.3 para Xóchitl y 5.4 para Máynez

Este día, la encuesta de Grupo Reforma reveló que Claudia Sheinbaum creció cuatro puntos en las preferencias electorales por la Presidencia y alcanzó su mejor nivel, 58 por ciento, mientras que Xóchitl Gálvez avanzó cinco puntos, con lo que ha recuperado el nivel que traía en agosto del año pasado, es decir, 34 por ciento. Jorge Álvarez Máynez ha confirmado que se desploma: del 17 por ciento que traía MC en diciembre ha caído hasta ocho por ciento.

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de la coalición “Sigamos haciendo historia” mantiene una ventaja de 20 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la oposición conformada por PAN, PRI y PRD. En tanto, la ventaja de la morenista frente a Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano incrementó a 51.9 por ciento de acuerdo con la última actualización del Colegio de Especialidad en Demoscopia y Encuestas (CEDE) realizado a partir de 31 mediciones.

Según datos de su ponderado, la candidata de Morena promedia un 57.3 por ciento mensual de preferencia, mientras que Gálvez Ruiz cuenta con un 37.3 por ciento, lo que representó un incrementó del 5.6 por ciento respecto a la medición del pasado 4 de marzo cuando registró 31.7 por ciento. Por su parte, el emecista tiene el 5.4 por ciento.

Las encuestas presidenciales que se toman en cuenta son expuestas en el orden cronológico de su levantamiento, el cual va desde el 3 de noviembre hasta el pasado 6 de marzo. Se contemplan las mediciones de Mendoza Blanco & Asociados, Mitofsky, De las Heras, Covarrubias y Asociados, Buendía & Márquez, Reforma, Enkoll, GEA-ISA, SIMO Consulting, Defoe, Berumen, Parametría y SIMO Consulting realizadas de cara a cara en vivienda en los últimos dos meses.

El Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas es un organismo privado confirmado por casas encuestadoras. Afirma haber “establecido diversos criterios de ética y calidad para normar la generación de encuestas” y evitar las “no legítimas, cuya intención suele ser la de manipular u ofrecer al informante la adopción de una idea no precisa, no documentada y por tanto irreal”. El CEDE lanzó recientemente un “observatorio electoral” y una recopilación que luego promedia, basado en levantamientos “cara a cara en vivienda”, con información verificable.

Para efectos de comparación de los datos, el propio CEDE precisa que se reportan las preferencias efectivas. De igual forma indica, que las encuestas que se realizan con cualquier otra metodología que no cubra la población objetivo mediante un esquema de selección probabilístico, no se publican en el Observatorio, “puesto que son ejercicios que no permiten una inferencia válida de las preferencias del electorado”.

Este día, la encuesta de Grupo Reforma reveló que Claudia Sheinbaum creció cuatro puntos en las preferencias electorales por la Presidencia y alcanzó su mejor nivel, 58 por ciento, mientras que Xóchitl Gálvez avanzó cinco puntos, con lo que ha recuperado el nivel que traía en agosto del año pasado, es decir, 34 por ciento. Jorge Álvarez Máynez ha confirmado que se desploma: del 17 por ciento que traía MC en diciembre ha caído hasta ocho por ciento.

Según la encuesta realizada por Reforma, la exjefa de Gobierno capitalina captó en marzo el 58 por ciento de las preferencias; y Gálvez, un 34 por ciento, es decir, hay 24 puntos porcentuales de diferencia. Álvarez Máynez apareció con un ocho por ciento; y el 17 por ciento no declaró su preferencia.

En el ejercicio realizado por el diario se preguntó a las y los encuestados quién cree que ganará la elección. El 65 por ciento de las personas coincidió en que la candidata de Morena será la vencedora en los comicios del 2 de junio; por otro lado, el 15 por ciento señaló que Xóchitl Gálvez; y el 18 por ciento manifestó que no sabe.

A su vez, de acuerdo con esta misma medición, el Presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo un repunte de 11 puntos en sus de por sí altos niveles de aceptación justo cuando es sometido a una guerra sucia que lleva semanas en redes sociales.

Por otra parte, el 73 por ciento de las y los encuestados aprobó la gestión del Presidente Andrés Manuel López Obrador, su nivel más alto desde marzo de 2019, mientras que 24 por ciento lo desaprobó.

Sobre si el Presidente está siendo neutral o si está favoreciendo a su partido, el 49 por ciento coincidió en que se mantiene en una postura neutral, pero el 40 por ciento consideró que ayuda a su partido.

La metodología fue una encuesta nacional en vivienda, realizada del 6 al 12 de marzo a mil adultos, la cual tuvo una tasa de rechazo del 47 por ciento, aunque tiene un error de estimación de más o menos 4.3 por ciento al 95 por ciento de confianza.