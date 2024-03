Colegio de Encuestas promedia 63.2% para Claudia, 31.7 para Xóchitl y 5.1 para Máynez

Este día, las encuestas de Enkoll y Covarrubias y Asociados coincidieron en que la diferencia entre las preferencias electorales de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es de 29 y 30 puntos, respectivamente, a escasos tres días de haber comenzado oficialmente la campaña electoral presidencial para los comicios del próximo 2 de junio.

Ciudad de México, 4 de marzo (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, abanderada de la coalición “Sigamos haciendo historia”, incrementó su ventaja a 31.5 puntos porcentuales sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la oposición conformada por PAN, PRI y PRD. En tanto, la ventaja de la morenista frente a Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano es de 58.1 por ciento de acuerdo con la última actualización del Colegio de Especialidad en Demoscopia y Encuestas (CEDE) realizado a partir de 31 mediciones.

Según datos de su ponderado, la candidata de Morena promedia un 63.2 por ciento mensual de preferencia, mientras que Gálvez Ruiz cuenta con un 31.7 por ciento y el emecista tiene con el 5.1 por ciento. En cuanto a la preferencia efectiva, Sheinbaum se encuentra en el 61.4 por ciento, mientras que la panista registra un 26.8 por ciento. Finalmente, el abanderado naranja cuenta con el 9.5 por ciento.

Las encuestas presidenciales que se toman en cuenta son expuestas en el orden cronológico de su levantamiento, el cual va desde el 3 de noviembre hasta el pasado 28 de febrero. Se contemplan las mediciones de Mendoza Blanco & Asociados, Mitofsky, De las Heras, Covarrubias y Asociados, Buendía & Márquez, Reforma, Enkoll, GEA-ISA, SIMO Consulting, Defoe, Berumen, Parametría y SIMO Consulting realizadas de cara a cara en vivienda en los últimos dos meses.

El Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas es un organismo privado confirmado por casas encuestadoras. Afirma haber “establecido diversos criterios de ética y calidad para normar la generación de encuestas” y evitar las “no legítimas, cuya intención suele ser la de manipular u ofrecer al informante la adopción de una idea no precisa, no documentada y por tanto irreal”. El CEDE lanzó recientemente un “observatorio electoral” y una recopilación que luego promedia, basado en levantamientos “cara a cara en vivienda”, con información verificable.

Para efectos de comparación de los datos, el propio CEDE precisa que se reportan las preferencias efectivas. De igual forma indica, que las encuestas que se realizan con cualquier otra metodología que no cubra la población objetivo mediante un esquema de selección probabilístico, no se publican en el Observatorio, “puesto que son ejercicios que no permiten una inferencia válida de las preferencias del electorado”.

Este día, las encuestas de Enkoll y Covarrubias y Asociados coincidieron en que la diferencia entre las preferencias electorales de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez es de 29 y 30 puntos, respectivamente, a escasos tres días de haber comenzado oficialmente la campaña electoral presidencial para los comicios del próximo 2 de junio.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Heidi Osuna señaló que Xóchitl Gálvez registra su mejor momento desde que empezaron a hacerse las mediciones, debido en gran medida al desplome de Movimiento Ciudadano.

“Vemos que al final del día es una tendencia muy estable, es el mejor número que ha tenido Xóchitl Gálvez ¿por qué tiene este número tan alto comparado con los otros números que ha tenido? Pues por el desplome de Movimiento Ciudadano. Ya que tenemos candidato que es Jorge Álvarez Máynez pues se desploma del 17 por ciento al 3 por ciento en la bruta y qué pasó con todos esos electores, pues se dividieron entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez e indecisos.”

La especialista detalló que a pesar del crecimiento que tuvo Xóchitl Gálvez en el último mes no ha podido acortar distancias con Claudia Sheinbaum quien también se consolidó en el primer lugar.

“Es el mejor momento que ha tenido Xóchitl desde que la empezamos a medir pero también la diferencia no se acorta porque también Shienbaum ha crecido y ha consolidado su primer lugar”.

Finalmente, Heidi Osuna dijo que a pesar de que pueda parecer complicado, no se puede descartar a ninguno de los candidatos pues los números podrían cambiar según las circunstancias.

“El crecimiento de Xóchitl es muy lento, necesita crecer mucho más rápido, lo vemos difícil, pero por supuesto que todo puede pasar, las encuestas son una fotografía del momento ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que el primer lugar todavía crezca más, puede pasar que un segundo lugar suba sustancialmente, que por las campañas el electorado volteé y que este segundo lugar crezca y acorte esa distancias o se posicione en primer lugar o hasta que un tercer lugar alcance a un primer lugar, obviamente estos escenarios son menos probables”.

Otro dato en el que estas dos encuestas comulgaron es en que Jorge Álvarez Máynez simplemente no ha despegado y que Movimiento Ciudadano se encuentra muy lejos de alcanzar los dos dígitos, siquiera, pues Enkoll le da cuatro puntos, y Covarrubias le otorga cinco.

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial de Morena, se mantiene como lideresa de la intención de voto, debido a que cuenta con una ventaja de 30 puntos sobre su más cercana oponente, Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata del Frente Amplio por México, a tres meses de los comicios, aunque representa también una ligera reducción de tres puntos a comparación del mes anterior, según la más reciente encuesta de Enkoll, encargada por el periódico El País y W Radio.

De acuerdo con este ejercicio, Sheinbaum Pardo tiene una preferencia efectiva de 63 por ciento; mientras que Gálvez Ruiz suma 33 por ciento, es decir, hay 30 puntos de distancia; en tercer lugar, se ubica Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), con el cuatro por ciento; sin embargo, el 29 por ciento no descarta cambiar de opinión.

