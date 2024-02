El Colegio de Encuestas promedia 64% para Claudia, 31 para Xochitl y 4.9 para Máynez

Ciudad de México, 26 de febrero (SinEmbargo).– La candidata de la izquierda Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una ventaja de 30 puntos sobre Xóchitl Gálvez Ruiz, abanderada del PRI y PAN, y de hasta 60 puntos sobre Jorge Álvarez Máynez, el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, quien no ha podido regresar a su partido a los niveles que registraba con Samuel García Sepúlveda, quien se bajó de la contienda el 2 de diciembre pasado, de acuerdo con el ponderado que realiza el Colegio de Especialidades en Demoscopía y Encuestas (CEDE) a partir de 28 mediciones.

El Colegio de Especialistas en Demoscopia y Encuestas es un organismo privado confirmado por casas encuestadoras. Afirma haber “establecido diversos criterios de ética y calidad para normar la generación de encuestas” y evitar las “no legítimas, cuya intención suele ser la de manipular u ofrecer al informante la adopción de una idea no precisa, no documentada y por tanto irreal”. El CEDE lanzó recientemente un “observatorio electoral” y una recopilación que luego promedia, basado en levantamientos “cara a cara en vivienda”, con información verificable.

De acuerdo con su ponderado, Sheinbaum promedia un 64.1 por ciento de preferencia efectiva, Xóchitl Gálvez 31 por ciento y Álvarez Máynez un 4.9 por ciento, que de mantenerse, en este último caso, aseguraría al menos el registro nacional para su partido.

Las encuestas presidenciales que se toman en cuenta son expuestas en el orden cronológico de su levantamiento, el cual va desde el 3 de noviembre hasta el pasado 21 de febrero. Se contemplan las mediciones de Mendoza Blanco & Asociados, Mitofsky, De las Heras, Covarrubias y Asociados, Buendía & Márquez, Reforma, Enkoll, GEA-ISA, SIMO Consulting, Defoe, Berumen, Parametría y SIMO Consulting realizadas de cara a cara en vivienda en los últimos dos meses.

Para efectos de comparación de los datos, el propio CEDE precisa que se reportan las preferencias efectivas. De igual forma indica, que las encuestas que se realizan con cualquier otra metodología que no cubra la población objetivo mediante un esquema de selección probabilístico, no se publican en el Observatorio, “puesto que son ejercicios que no permiten una inferencia válida de las preferencias del electorado”.