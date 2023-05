Ceci Flores, madre buscadora, denuncia amenazas de muerte; recibe fotos de torturas

La mujer sentenció que tiene el derecho de buscar a sus hijos, y pidió que cesen las amenazas.

Por Liz Hernández

Saltillo, Coahuila, 29 de mayo (Vanguardia).- A través de sus redes sociales, Cecilia Patricia Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, aseveró que ha sido fuertemente amenazada de muerte y recibe fotografías y videos de personas siendo torturadas, con motivo de que culmine con su activismo y búsqueda de desaparecidos.

En su cuenta de Twitter, la “rastreadora” publicó que su cuenta de WhatsApp es molestada por números desconocidos, y la amenazan con quitarle la vida.

“Lo que estoy haciendo es para dar a conocer que lamentablemente sigo siendo amenazada, estoy siendo torturada psicológicamente por personas que, no sé, desconozco quienes sean y no voy a decir que es un cártel o una autoridad porque no sé de dónde vienen las amenazas que cada vez han sido más fuertes”, indicó. https://twitter.com/CeciPatriciaF/status/1663301316800651265?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1663301316800651265%7Ctwgr%5Efc35cf8fe7146d9d6432667e0dee4afdd78f4ae3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fvanguardia.com.mx%2Fnoticias%2Fceci-flores-lider-de-madres-buscadoras-de-sonora-teme-por-su-vida-le-mandan-fotos-de-torturas-HC7895999

“Cada vez tengo más miedo, pero también tengo miedo a salir corriendo y dejar de buscar a mis hijos, porque mis hijos la única oportunidad que tienen de volver a casa es que yo los siga buscando y lamentablemente ante tantas amenazas que he recibido por la lucha por buscar a Marcos y Alex y a tantas familias como lo estamos haciendo, pues, estoy siendo amenazada lamentablemente muchísimo muy fuerte”.

Por otro lado, arremetió que teme por sus hijos, ya que no cuenta con el apoyo de las autoridades de búsqueda en la investigación de Marcos y Alex, sus desaparecidos. “Tengo muchísimo miedo a que alguien me haga algo, por eso hago este video”, apuntó.

Me han enviado fotografías de personas siendo torturadas y descuartizadas diciéndome que así puedo terminar yo. Tengo miedo pero tengo más miedo de irme de este mundo sin encontrar a mis hijos por lo cual exijo al estado que se investigue sobre las amenazas que recibo día a día pic.twitter.com/BzRw482uu2 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 29, 2023

“Como madre tengo que hacer valer ese derecho porque los amo, porque los necesito en casa y porque necesito recuperar ese vacío que dejaron con su ausencia. Entonces, ¿qué daño puede hacer una madre que nunca les ha hecho daño y a lo único que se dedica es a buscar a sus hijos?”, agregó.

“Por favor les pido que nos ayuden a buscar y a encontrar a nuestros hijos, que no nos amenacen, que no nos desaparezcan y que no maten a las madres buscadoras”.

