VIDEO: Ceci Flores pide a Cártel de Los Salazar decir dónde está su hijo desaparecido

Ciudad de México, 21 de diciembre (SinEmbargo).– La activista Cecilia Flores Armenta, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió al Cártel de Los Salazar revelar el paradero de uno de sus dos hijos desaparecidos: Marco Antonio Sauceda Rocha, del cual no se sabe nada desde 2019.

“Dirijo este video a personas del Cártel de Los Salazar que participaron en la desaparición de Marco Antonio Sauceda Rocha el 4 mayo 2019 en Bahía de Kino, Sonora, es la súplica de una madre que ha luchado incansablemente a sus hijos y que aunque he encontrado a miles de personas no he podido encontrar al mío, no he tenido apoyo de las autoridades para búsqueda e investigación”, expresó la activista en un video publicado en sus redes sociales.

Ceci, como se le conoce, compartió este video luego de sufrir malestares súbitos y pensar que podría fallecer durante el pasado 19 de diciembre tras celebrar una fiesta a hijos de personas desaparecidas en el mismo punto donde su hijo desapareció.

“El día de ayer le hice una fiesta a los hijos de los desaparecidos en Bahía de Kino, y me puse muy enferma, sentía que me moría, al tener esos pensamientos, de pensar que iba a morir, de pensar que mi hijo iba a quedar olvidado por las autoridades, es por eso que hago este video”, destacó.

Por mi hijo removería cada centímetro de tierra pero siento que la vida se me escapa y no me quiero ir de este mundo sin traerlo a casa Le pido por favor al Cartel de los Salazar que me digan donde está mi hijo. Les juro por mi vida que no quiero justicia, solo lo quiero conmigo

El colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora fue fundado por ella cuando desaparecieron sus hijos Alejandro Guadalupe (30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa) y Marco Antonio (4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora). Desde entonces se han sumado más personas con la misma exigencia: encontrar a sus familiares.

Cecilia Flores, reconocida como una de las 100 mujeres más influyentes por la BBC, ha localizado a más de mil 500 personas en fosas, pero ninguna de ellas corresponde a sus hijos.

El Cártel de Los Salazar, del que Ceci hace mención en su video, es identificado como brazo del Cártel de Sinaloa.

Esta no es la primera vez que Ceci hace un llamado a los cárteles para que les informen sobre el paradero de sus hijos. En enero pasado se volvió viral cuando a través de un video levantó la voz para pedir a los líderes de cárteles de la droga en Sonora, incluido Rafael Caro Quintero, que no les arrebaten la vida a las buscadoras y les permitieran seguir con sus labores para dar con el paradero de los desaparecidos, pues no planeaban hallar culpables sino paz.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, expuso en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora.

Asimismo destacó que en el camino de su búsqueda se ha encontrado con varias madres que sufren por la ausencia de sus hijos y que intentan seguir luchando para dar con ellos. Por esa razón, afirmó que quiere regresar a Sonora, junto con su familia, para continuar con las labores de búsqueda de su hijo y de los desaparecidos, pues las madres buscadoras necesitan encontrar la paz que se fue cuando sus familiares desaparecieron.

“Necesito volver a mi estado, volver con mi familia y a mi casa para buscar a mi hijo y a todos los desaparecidos. Por favor, te lo pedimos, te lo suplico, en el nombre de todas las madres, a ti, jefe del cártel que matas y desapareces, que no nos quites la posibilidad de encontrar a nuestro desaparecido, que nos ayudes a encontrarlos dejándonos buscarlos, que necesitamos traerlos de vuelta a casa, sin buscar culpables y justicia, solamente buscamos paz, la paz que un día se fue junto con ellos”, señaló.

Debido a sus labores de búsqueda y lucha, Ceci y su familia fueron amenazados por organizaciones criminales, incluso la fundadora del colectivo fue desplazada de Sonora, por lo que actualmente se encuentra protegida por un mecanismo para periodistas y defensores de derechos humanos.

“Al desplazarme de Sonora me amarraron de pies y de manos, y me quitaron la posibilidad de seguir buscando a mi hijo y a todos los desaparecidos”, comentó.

Estamos en vivo en nuestra búsqueda de hoy.

De acuerdo con sus propias palabras, Madres buscadoras de Sonora nació “al ver la poca importancia que le dieron las autoridades a la búsqueda de mi hijo y la necesidad tan grande que tenía yo de volver a traerlo a casa, eso fue lo que me impulsó a salir a los campos con pico y pala a buscarlo y en el camino encontrar tanto desaparecido”.

El colectivo ha encontrado decenas de cuerpos humanos en fosas clandestinas y hogueras ubicadas a lo largo de Sonora.

La organización, que conforman abuelas, madres, hermanas, hijas y hermanas de personas desaparecidas, han podido encontrar a personas desaparecidas gracias a las denuncias anónimas de lugares donde se encuentran fosas clandestinas que son usadas por grupos criminales.

La verdad es que no hay vehículo que resista nuestro ritmo de búsquedas. Hoy en el corazón de Sonora nos queso otra vez la camioneta.