La buscadora Ceci Flores cuelga manta en el Ángel; “no nos maten”, dice a cárteles

La activista Cecilia Flores invitó a los mexicanos a iniciar “una gran plática” para abordar el tema de los desaparecidos, luego de hacer un llamado a la paz con los cárteles del país.

Ciudad de México, 9 de enero (SinEmbargo).- Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, colocó una manta en el Ángel de la Independencia para pedir a los grupos criminales que les permitan continuar con sus labores de búsqueda y así encontrar a sus hijos desaparecidos.

El mensaje fue colocado la noche de ayer debajo de la columna del monumento, debido a que la activista señaló que es el lugar idóneo para hacer llegar sus peticiones a los cárteles del país. El momento fue compartido desde sus redes sociales, donde explicó que dicha manta la utilizaba para arropar a sus hijos y ahora para mostrar su dolor.

“Hoy vine a colocar esta manta en el corazón de la Ciudad, en un lugar en donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos y que nos digan en donde los podemos encontrar (…) ahora quiero dejar un mensaje de que tengan piedad, que no nos amenacen y no nos maten”, exclamó.

Ante esto, Flores refrendó su propuesta de alcanzar un acuerdo de paz entre los grupos criminales y las buscadoras del colectivo con el fin de que dejen de recibir amenazas. En sus palabras detalló que que no pretende ofender a nadie, sólo seguir con la lucha de encontrar a sus hijos.

“No queremos justicia ni cárcel, sólo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles. Queremos paz” No queremos ofender a nadie, sólo queremos un país que viva sin miedos, donde en la mesa no se extrañe a nadie, que no haya niños preguntando porqué no vuelven sus padre”, se lee.

Finalmente, instó a los mexicanos a iniciar “una gran plática” para abordar el tema de los desaparecidos, los cuales ya suman alrededor de 114 mil, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

“Les pido un pacto de paz y a todos los mexicanos, iniciemos una gran plática, donde nos escuchemos y entendamos todos, cada dolor cuenta para aliviarnos todos”, concluyó el mensaje.

Antes de colocar la manta en Paseo de la Reforma, la activista presentó su libro Madre Buscadora, en el que expone sus experiencias al tratar de hallar los cuerpos de sus hijos. Las ganancias del manuscrito serán destinadas a los hijos de personas desaparecidas.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PIDEN QUE LAS DEJEN BUSCAR

La desesperación por no tener una respuesta y vivir en un país con alta impunidad orillaron a Ceci Flores a enviarle un mensaje al narco para que la dejen buscar a sus hijos en enero de 2022. Cecilia lo hizo en Sonora, pero no ha sido la única madre que frente “a la indolencia” de las autoridades y la crisis de desaparición pide una tregua a los delincuentes para continuar con su búsqueda.

“Frente a la indolencia y la falta de apoyo no nos queda más que recurrir a eso. No nos queda opción porque la verdad hay mucha impunidad por parte de las autoridades estatales y nacionales”, platica la buscadora de Sonora en entrevista con SinEmbargo.

Cecilia Patricia Flores Armenta es líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, quien anteriormente ha pedido a los líderes de los cárteles del estado, incluido Rafael Caro Quintero, que le permitan seguir investigando el paradero de sus familiares desaparecidos, aunque no haya justicia ni culpables.

A través de un video compartido vía Internet, destacó estar en la necesidad de comunicarse con los líderes delictivos para pedirles que no desaparezcan ni maten a las buscadoras, pues no están en búsqueda de culpables, solamente quieren regresar a casa a sus hijos.

La líder de Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, colectivo que fundó el 4 de mayo de 2019 cuando le desaparecieron a otros dos de sus hijos, actualmente se encuentra fuera de su estado natal, desplazada por la ola de amenazas que ha recibido desde julio de 2021, luego del asesinato de su compañera, Aranza Ramos, una joven que buscaba a su esposo desaparecido en diciembre de 2020.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, expuso en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora, el 2 de enero del año pasado.

Varios cárteles, incluyendo uno manejado por Rafael Caro Quintero —buscado en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985–, han estado luchando por el control de Sonora y sus valiosas rutas de tráfico a Estados Unidos. Entre ellos están las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, una de las cuales opera a través de una banda local conocida como “Los Salazar”.

En mayo de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador apoyó el llamado de paz que hizo Ceci Flores a los líderes de las bandas criminales, donde destacó que es mejor que ignorarlos.

“Siempre hay que hacer el llamado. Mal haríamos ignorándolos, diciendo: ‘no nos importa lo que hagan, los vamos a combatir’. Es como enfrentar la violencia con la violencia. No. A ver: recapaciten. Que nos ayuden los familiares. Sobre todo con los jóvenes”, indicó.

López Obrador insistió en que “la violencia no es camino, no es opción, no es alternativa, así como no vamos a querer que se termine la violencia”, pero, añadió, “que se sepa que hay opciones de salir adelante sin tomar camino de conductas antiosciales”.

Posterioremente, el Colectivo Diez de Marzo publicó una carta abierta a los 10 principales cárteles del país para realizar un “pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas”.

“Lo único que queremos, es saber qué le pasó a nuestros familiares desaparecidos y que en el caso de qué hayan fallecido tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida en este mundo”, señala la carta.