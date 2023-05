AMLO apoya el “llamado de paz” de Ceci Flores a criminales para frenar la violencia

La madre buscadora de desaparecidos hizo un llamado de “paz” a los líderes de bandas criminales para poder encontrar a sus hijos y a los hijos de miles de personas más; ¿qué daño les hace que busquemos?, cuestionó en un video.

Ciudad de México, 30 de mayo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que apoya el llamado de paz que hizo Ceci Flores, una madre buscadora, a los líderes de las bandas criminales. Es mejor que ignorarlos, dijo: “Siempre hay que hacer el llamado. Mal haríamos ignorándolos, diciendo: ‘no nos importa lo que hagan, los vamos a combatir’. Es como enfrentar la violencia con la violencia. No. A ver: recapaciten. Que nos ayuden los familiares. Sobre todo con los jóvenes”.

Cecilia Flores, fundadora de las Madres Buscadoras en Sonora, denunció amenazas en un video publicado a través de redes sociales. Dijo que le han enviado fotografías de personas torturadas y descuartizadas. “Lamentablemente sigo siendo amenazada, torturada psicológicamente por personas que no sé, desconozco quienes sean”, dijo.

Llamó a los criminales a no atentar contra las madres que buscan. “Les suplico que nos dejen encontrar a los desaparecidos, que no nos maten, que no nos desaparezcan y que no maten a las buscadoras”, explicó. Anteriormente, la misma Ceci Flores ha hecho un llamado de paz a los criminales, un acuerdo entre ellos para detener la violencia.

Sobre eso se le preguntó al Presidente de México esta mañana, en un día en el que comúnmente se dedica la conferencia a hablar sobre combate a la violencia pero que ahora además se agregaron informes sobre acciones “para atacar de raíz” el problema, es decir, la pobreza, el abandono, la falta de oportunidades.

Soy una madre que me e visto en la necesidad de suplicar piedad para mis hijos desaparecidos piedad para esta madre que su único pecado es amar intensamente a sus hijos y luchar por su derecho de ser buscador y que vuelva a casa los buscaré hasta encontrarlos mis corazónes pic.twitter.com/IQFA7uQxRw — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 29, 2023

“Sobre esto que está planteando, estoy de acuerdo, ojalá se lograra la paz, es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones, porque se afecta a todos, hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de fuerzas armadas, o de policías estatales, hay enfrentamientos y hay pérdida de vidas humanas, de gente inocente”, señaló el mandatario mexicano.

“La violencia es es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz, en eso estamos, si hay una iniciativa de este tipo, claro que la apoyamos”, dijo.

–¿Con los grupos del crimen organizado?

–Que no actúen con violencia, claro que sí, si ese es el planteamiento, un exhorto a que no actúen de manera violenta, claro. Se burlan de mí cuando planteo que sus mamás, papás, abuelos, los cuestionen, ya no los ven bien cuando toman el camino de la delincuencia, los mismos familiares, es muy triste que pierdan la vida cuando un miembro decide dedicarse a la actividad delictiva.

Además, López Obrador insistió en que “la violencia no es camino, no es opción, no es alternativa, así como no vamos a querer que se termine la violencia”, pero, añadió, “que se sepa que hay opciones de salir adelante sin tomar camino de conductas antiosciales”, como las becas que ofrece su Gobierno. “Por eso vamos a seguir con los programas del Bienestar”, dijo.

–¿Pero entonces sí suscribe o se suma al llamado?, preguntó la periodista.

–Todo lo que signifique hacer a un lado la violencia lo apruebo —reiteró López Obrador. No tiene que ser por demanda de la autoridad, sino por decisión de los mismo integrantes de las bandas, ellos deben de asumir una responsabilidad, y comportarse como buenos ciudadanos, no perderse o pensar que ya no tienen otra opción, otro camino. Siempre hay salida.

–¿Cree que tenga eco?, inquirió.

–Siempre hay que hacer el llamado, mal haríamos ignorándolos, diciendo no nos importa lo que hagan los vamos a combatir, es enfrentar violencia con violencia, el mal con el mal. No: a ver, recapaciten, que nos ayuden los familiares, sobre todo con los jóvenes.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PIDEN PAZ

La desesperación por no tener una respuesta y vivir en un país con alta impunidad orillaron a Ceci Flores a enviarle un mensaje al narco para que la dejen buscar a sus hijos en enero de 2022. Cecilia lo hizo en Sonora, pero no ha sido la única madre que frente “a la indolencia” de las autoridades y la crisis de desaparición pide una tregua a los delincuentes para continuar con su búsqueda.

“Frente a la indolencia y la falta de apoyo no nos queda más que recurrir a eso. No nos queda opción porque la verdad hay mucha impunidad por parte de las autoridades estatales y nacionales”, platica la buscadora de Sonora en entrevista con SinEmbargo.

Cecilia Patricia Flores Armenta es líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora. Entonces pidió a los líderes de los cárteles del estado, incluido Rafael Caro Quintero, que le permitan seguir investigando el paradero de sus familiares desaparecidos, aunque no haya justicia ni culpables.

A través de un video compartido en redes sociales, destacó estar en la necesidad de comunicarse con los líderes delictivos para pedirles que no desaparezcan ni maten a las buscadoras, pues no están en búsqueda de culpables, solamente quieren regresar a casa a sus hijos.

La líder de Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora, colectivo que fundó el 4 de mayo de 2019 cuando le desaparecieron a otros dos de sus hijos, actualmente se encuentra fuera de su estado natal, desplazada por la ola de amenazas que ha recibido desde julio de 2021, luego del asesinato de su compañera, Aranza Ramos, una joven que buscaba a su esposo desaparecido en diciembre de 2020.

“Tengo la necesidad de seguir buscando a mis hijos, por lo cual, me veo en la necesidad de pedirles a ustedes, los jefes de los cárteles de Sonora, Salazar y Caro Quintero y demás líderes, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos, que no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa. Tenemos la necesidad de traerlos porque buenos o malos, culpables o inocentes, para nosotros es toda nuestra vida”, expuso en el videoclip compartido en la cuenta de Twitter de Madres Buscadoras de Sonora, el 2 de enero del año pasado.

Varios cárteles, incluyendo uno manejado por Rafael Caro Quintero —buscado en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985–, han estado luchando por el control de Sonora y sus valiosas rutas de tráfico a Estados Unidos. Entre ellos están las dos principales facciones del Cártel de Sinaloa, una de las cuales opera a través de una banda local conocida como “Los Salazar”.

Apenas este domingo, el Colectivo Diez de Marzo publicó una carta abierta a los 10 principales cárteles del país para realizar un “pacto social para prevenir y erradicar la desaparición de personas”.

“Lo único que queremos, es saber qué le pasó a nuestros familiares desaparecidos y que en el caso de qué hayan fallecido tengan acceso a un sepulcro digno para honrar su vida en este mundo”, señala la carta.