Ceci Flores acusa falta de apoyo de Gobierno: “si me matan, será por su negligencia”

Ciudad de México, 1 de junio (SinEmbargo).- “Qué haría el Presidente y su esposa si desapareciera su hijo”, cuestionó Cecilia Flores, activista y madre de dos víctimas de desaparición, luego de que en la última semana ha sido blanco de amenazas para que deje de buscar a sus hijos, y pese a lo cual, afirmó, no ha recibido apoyo suficiente del Gobierno federal ni para que la protejan ni para que continué con su búsqueda.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire, Ceci, como le dicen de cariño, acusó que el apoyo que los gobiernos, estatal y federal, le han brindado para buscar a sus hijos es insuficiente, ya que por un lado no cuenta con la protección para seguir con esa labor y, por otro, tampoco le han brindado las herramientas necesarias para realizar labores de campo.

Además, dijo, las dependencias encargadas no han detenido a la persona que sería la responsable de la desaparición de su hijo.

“Qué haría el Presidente y su esposa si desapareciera su hijo, esa es mi pregunta para ellos, ¿qué harían si desaparecieran sus hijos y tuvieran un Gobierno como el que tenemos nosotras: apático, insensible y burocrático?”, expresó Flores, quien también relató que las amenazas que ha recibido llegaron luego de que obtuvo información del lugar en donde estarían los restos de su hijo Alejandro.

“Las amenazas empiezan justo cuando me dicen donde está mi hijo, por fin luego de seis años, casi siete años, en octubre haría que Alejandro Guadalupe desapareció el 30 de octubre de 2015 en Juan José Ríos, trayecto a los Mochis; desaparece, yo hable con el papá de la persona que se llevó a mi hijo, por fin supe quién era, hablñe con su familia, con su papá, y justo cuando la persona me dice donde está mi hijo, es que me empiezan a amenazar, que ya no busque, que me retire, que los tengo muy hartos”, narró.

El pasado 28 de mayo, Flores recibió varias amenazas luego de que inició una búsqueda en un predio en donde supuestamente se encuentra uno de sus hijos, sin embargo, hasta el momento no ha recibido la protección necesaria. “Mi vida corre peligro. Tengo que irme del lugar. No puedo seguir buscando en este momento a mi hijo Alejandro. Siento un nudo de impotencia en mi garganta que no me deja hablar y se extiende por todo mi ser”, escribió en ese momento en un mensaje en su cuenta de Twitter.

La activista detalló que tras iniciar su búsqueda empezaron los mensajes de acoso, con el fin de hacerla desistir de su intención de encontrar a su hijo, y pese a que solicitó el apoyo de las autoridades, éste llegó 72 horas después y no ha sido permanente.

“Hasta las 72 horas desde que yo empiezo a ser amenazada me empiezan a dar acompañamiento permanente, por qué esperar 72 horas cuando saben que estoy en un lugar de riesgo, que estoy diciendo que estoy en peligro, porque me siento en peligro, por qué esperar 72 horas, porque esos protocolos en lugar de ayudarnos, nos perjudican”, dijo.

“El día que la persona me llamó y me dijo donde estaba mi hijo, me trajo al lugar, me trajo a un rancho, a una huerta, y me dijo ‘del cerco para allá búscalo como tu puedas’, yo de afuera miraba chiquito el rancho, [pensé] que iba a ser fácil, un día que andemos, lo vamos a encontrar, pero anduvimos todo el día en búsqueda pero no hallamos evidencia, ni de mi hijo, ni de otras personas, porque sólo es mi hija, soy yo, y una persona de la tercera edad, entonces ninguna de las tres pudimos hacer mucho, solamente una fosa, de unos dos metros de profundidad y dos metros de ancho”, explicó.

“Otro día yo me dirigí allá con otras dos personas más, para buscar a dónde me habían dicho que estaba mi hijo, cuando me intercepta una moto, y me dijo ‘ya váyase, no la queremos aquí, ya no busque’, le digo ‘por qué no voy a buscar, por fin me han dicho donde está mi hijo, ¿tú crees que me voy a ir?, no me voy a ir, yo voy a seguir buscando, ¿a quién le hago daño, a quién le perjudico? no traigo seguridad, andamos solas’, y me dijo: ‘ya váyase’, y se fue”, agregó Flores.

Ceci Flores dijo que pese a que la incluyeron en el Mecanismo de Protección y cuenta con un botón de pánico para que solicite ayuda de las corporaciones de seguridad en caso de requerirlo, al activarlo recibió respuesta una hora después, y no se le brindó ningún tipo de ayuda, ya que dijo que no le correspondía, por lo que se quedó en una comandancia en espera a que llegarán elementos de la Guardia Nacional, quienes la dejaron en su domicilio y se retiraron, momento en el que la volvieron a amenazar.

“A la hora se empiezan a comunicar las autoridades conmigo, ¿cuántas cosas me pudieron pasar en una hora? y las autoridades ausentes. La autoridad que llegó, se retiró y me dijo ‘a mi no me pertenece cuidarla porque yo pertenezco a Guasave’, y yo voy a Ahome, le dije ‘no hay ningún problema, retírate, yo voy a seguir buscando a mi hijo, yo no puedo decir: porque me amenazaron, tengo miedo y ya no voy a buscar a mi hijo, claro que no, me retiraré del lugar permanentemente pero voy a esperar a que llegue una autoridad que me pueda acompañar y seguir buscando a mi hijo. No me puedo ir de la ciudad, no me puedo ir del pueblo, porque mi hijo tiene el derecho de ser buscado, y yo, como su madre, voy a ejercer su derecho’. Y me quedé, y estuve activando el botón consecutivamente hasta que llegó una Guardia Nacional conmigo, pero después de todo el día, en el que estuve peleando con las autoridades porque no podían custodiarme, llega la Guardia Nacional (…) y me deja en mi domicilio, y llegan otra vez a amenazarme”.

Ceci añadió que aunque autoridades de la Fiscalía de Sinaloa acudieron a tomarle su declaración , se retiraron de inmediato por lo peligroso del lugar, y la dejaron nuevamente sin protección. “Inmediatamente acudí a la Fiscalía del estado de Sinaloa, los cuales vinieron a tomar mi declaración aquí, al lugar en donde me refieren que estaría mi hijo, y se retiraron inmediatamente porque no podían estar conmigo, porque era un lugar de riesgo y no tenían seguridad, y me dejaron a mi aquí sin seguridad”.

La activista también solicitó el apoyo de la Comisión de Búsqueda del estado para conseguir una retroexcavadora y buscar a su hijo en el lugar que le indicaron, pero la respuesta que recibió de la dependencia es que ya estaban ocupados en otros asuntos y no contaba con los recursos para asignarle la maquinaría que requiere, y pese a que Flores les dijo que ella aportaba el dinero y sólo necesitaba que le ayudaran a conseguir el equipo, no recibió respuesta alguna.

“Le pido apoyo a la Comisión de Búsqueda para que me ayude a buscar a m i hijo, y me dijo que no podían porque sus tiempos ya estaban ocupados, le digo que me ayude a conseguir una retro [retroexcavadora] porque nadie quiere venir ayudarme con retro porque la gente tiene miedo, le tienen miedo a las autoridades y le tiene miedo al cártel, y en cinco días no he podido conseguir una retro, la comisión de búsqueda, inmediatamente cuando me dan el punto, yo le llamo para decirle que me ayude, me dice que no tiene recursos para ayudarme con retro. Yo les comento: no me importa que no tengan recursos, yo puedo pagar la retro, lo que me interesa es que me ayuden a conseguirla porque no quiere venir nadie a este lugar porque le tienen miedo al cartel y a las autoridades”, comentó.

Flores aseveró que no hay apoyo suficiente por parte del Gobierno federal ni del estatal, ya que el colectivo al que pertenece es el que costea los gastos de las búsquedas que realiza, pero tampoco, dijo, cuentan con el acompañamiento de estos. “Nuestras búsquedas las costeamos nosotras con los recursos que nosotras trabajamos y que nos llegan a través de la página, porque en la página tenemos una cuenta de donaciones y lo que la gente nos dona, nosotras agarramos para nuestras búsquedas, para el alimento de búsqueda, para las bebidas hidratantes y para pagar la maquinaria que se ocupa en nuestras búsquedas, ¿dónde está el apoyo del Gobierno estatal y federal?, ni en acompañamiento ni en recursos”, sostuvo.

Por ello, advirtió que si algo le llega a pasar, será por negligencia de las autoridades mexicanas, por la tardanza con la que responden a los llamados de ayuda de las buscadoras, quienes día a día exponen sus vidas realizando, enfatizó, trabajo que es responsabilidad de la Comisión de Búsqueda y de la Fiscalía Especializada en materia de Desapariciones. “Esa Fiscalía especializada en materia de desaparición forzada por qué no trabaja, la Comisión de Búsqueda del estado por qué no trabaja, es su trabajo ellos lo escogieron, están cobrando por hacer eso que no hacen, nosotros estamos haciendo su trabajo de ellos sin ningún cobro y exponiendo nuestra vida y sin el apoyo de ellos”.

“Si me matan, va a ser por su negligencia, por su burocracia, por sus protocolos de ellos, por qué esperar tanto tiempo para darme una seguridad permanente o el apoyo que necesito para descartar que en ese lugar está mi hijo”, expresó Ceci, y afirmó que pese a que hay una persona que le dio información sobre donde podría estar su hijo, aún no hay detenidos.

“El Presidente lo que menos quiere saber es de las madres buscadoras, porque cuántas veces ha ido a Sonora, ha ido a ver a las Seris, ha ido a ver a los Mayos, a ido a Yécora, a todas partes, ha visitar a todo el mundo menos a las familias de desaparecidos, cuándo has escuchado que el Presidente, por él, toque el tema de las víctimas de desaparición, que toque el tema de los huérfanos, que toque el tema de las madres buscadoras, si tu tocas el tema de las madres buscadoras se enciende, lo ofendes con el simple hecho de nombrarnos, es el tema que menos quiere tocar, pero qué haría el Presidente y su esposa si desapareciera su hijo, esa es mi pregunta para ellos”, subrayó la activista.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de desaparecidos de Sonora recibió una llamada el 27 de mayo de quien presuntamente es el padre de la persona que se llevó a su hijo Alejandro en 2015.

“El día de ayer me llamó y me dijo dónde estaba mi hijo, es una huerta grande que no hallo por dónde empezar, empezamos a hacer una excavación ayer, pero no fue suficiente”, explicó Ceci, quien se encuentra en esa huerta de Ahome acompañada por su hija y dos personas más.

Ceci, como la conocen en el colectivo, hoy se encuentra en Ahome, uno de los 18 municipios de Sinaloa, buscando a su hijo sin ayuda de las autoridades, a pesar de que fue amenazada por un hombre que la interceptó en su segundo día de búsqueda dentro de de una huerta enorme y la amenazó por estar “calentando el terreno”, como si estas palabras bastaran para persuadir a una madre que lleva siete años buscando a su hijo.

Al recibir esta amenaza, Flores Armenta acudió a las autoridades de Sinaloa para pedir seguridad en su búsqueda, pues ella no piensa moverse del lugar sino es con el cuerpo de su hijo. Sin embargo, la respuesta de la Fiscalía estatal fue que esperara 72 horas para recibir apoyo.

“Dicen que tiene que ser con oficio, la Comisión me dice que me puede apoyar hasta el miércoles 1 de junio, pero yo tengo siete años esperando este mensaje, esta llamada y no me puedo esperar más días, necesito encontrar a mi hijo ya”, exigió Ceci.

“A pesar de que le pedí el apoyo a la Fiscalía de Sinaloa se me negó y ahorita estoy aquí sola con mi hija y otras dos personas que me están ayudando en la investigación”, detalló Ceci reclamando a las autoridades su indiferencia. “No puede ser posible que yo esté haciendo el trabajo de las autoridades; no es posible que me nieguen el apoyo de seguridad para buscar a mis hijos; no es posible que me tenga que esperar 72 horas cuando la búsqueda es inmediata y más cuando yo estoy haciendo las excavaciones, sólo pido seguridad”.

Flores Armenta mencionó que ella no busca culpables, sólo quiere encontrar el cuerpo de su hijo para llevarlo a Sonora, donde está su casa.