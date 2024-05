ONGs exigen cuidar a la niñez con comida saludable y regular a empresas de chatarra

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– La exposición constante a productos chatarra en lugar de alimentos saludables atenta contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ello la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) llamó a autoridades y empresas a cumplir las leyes aprobadas recientemente en materia educativa y de salud para garantizar el bienestar de las infancias.

Este mes entró en vigor la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible, la primera en el país en regular el derecho humano a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, también es importante porque reconoce la obligación que tiene el Estado de priorizar los intereses de la niñez en todas las políticas públicas relacionadas con la alimentación.

“Hablar de una alimentación adecuada y saludable tiene que ver con el derecho a acceder a alimentos producidos de manera responsable y sustentable, que no estemos agotando recursos naturales para las generaciones futuras; que los alimentos sean accesibles y asequibles, es decir, que te encuentres tan fácilmente un plátano o una manzana como te encontrarías una bolsa de papas, o que sea para las familias más fácil y barato, o al menos igualmente en términos económicos, una sopa de verduras que una bolsa de fritangas”, expuso Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Redim, en entrevista para el programa En Defensa del Consumidor, de Estudio B, el canal de SinEmbargo en YouTube.

A nivel internacional, tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) han señalado la relación que existe entre el consumo constante de comida chatarra y enfermedades.

Ante este panorama, Tania Ramírez habló de la responsabilidad que tendrán que asumir las empresas y el sector privado para garantizar el derecho de la niñez y adolescentes a entornos saludables, pues además de la reciente aprobación de la Ley General de la Alimentación, en diciembre se reformó la Ley General de Educación para prohibir la venta y publicidad de productos no saludables en las escuelas.

Con ello, la Secretaría de Educación Pública (SEP) tiene hasta junio de 2024 para actualizar los lineamientos de venta y distribución de alimentos y bebidas disponibles en las escuelas públicas y privadas del país para que sean espacios libres de productos chatarra.

La reforma destaca porque datos de la plataforma Mi Escuela Saludable muestran que sólo en el ciclo escolar 2023-2024 98 por ciento de 9 mil 582 escuelas del país venden de forma ilimitada refrescos, dulces, galletas, frituras y dulces, a veces como única opción de consumo, lo que pone en riesgo su salud.

“Pareciera que la industria [de la chatarra] se mueve en otro ecosistema, y no, también debe respetar los derechos humanos […] Lo más grave en el sector de niñez y adolescencia es que no sólo tiene un apetito por generar mayores consumos y mayores ganancias, si no es una intención muy clara: La de generar un público cautivo y adicto desde más tempranamente para tener garantizado un consumo de por vida”, expuso Ramírez.