Falta un mes. El PRIAN quiere los votos de MC. ¿Se vive un segundo “momento naranja”?

En esta edición de VERSUS, las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel analizaron el saldo del segundo debate y, sobre todo, el crecimiento de Álvarez Máynez, quien de acuerdo con una serie de encuestas comienza recortar la distancia con Xóchitl Gálvez, una situación que tendrá impacto en la conformación de la próxima legislatura en el Congreso y la correlación de fuerzas en la política nacional.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– La contienda presidencial por el segundo lugar ha abierto la puerta a una reconfiguración de la oposición que el partido Movimiento Ciudadano busca capitalizar a través de su candidato Jorge Álvarez Máynez, a quien el PRI, el PAN y el PRD han pedido declinar a favor de su abanderada Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Hace dos meses nadie conocía Álvarez Máynez, hoy tiene una cancioncita muy bonita que al menos saben que existe un Máynez en TikTok y eso es lo peligroso, porque tenemos el reto de reconfigurar el quehacer político desde las izquierdas ante unas derechas que no solo están en lo nacional, no solo se trata del PRI, del PAN, del PRD y de las alianzas que pueda ser un Movimiento Ciudadano con Elon Musk, que no es menor sino, las derechas regionales, esa milei-zación de la política”, expuso Alina Duarte.

La periodista indicó que la correlación con las derechas en este país pasa por la muy posible extinción del Partido Revolucionario Institucional, por una reconfiguración de la pugna interna dentro del PAN y una posible desaparición del PRD. “Estamos ante un nuevo orden partidocrático en este país que no es menor, hacia allá apuntan y es por eso que el PAN naranja no quiere hacer alianza con el PAN porque hay tanto desgaste de este lado de las derechas que le conviene mucho más, así estén fracturados, las corrientes a lo interno son mejor vistas que el PRI el PAN y el PRD”.

Duarte indicó que por ello es importante ver hacia dónde gira ese Movimiento Ciudadano que está creciendo, pues el reto para la oposición no se ha vuelto ganar la Presidencia sino disputarle a Movimiento Ciudadano ese electorado que odia la 4T. “Ese es el gran reto para el prianismo, pero también está el reto de las izquierdas a corto y mediano plazo”.

Adriana Buentello señaló a su vez que cuando el aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano era Samuel García se perfilaba una contienda más cerrada por el segundo lugar, algo que se desvaneció, momentáneamente, con la selección de Álvarez Máynez, quien luego del primer debate presidencial ha tenido un repunte en las tendencias.

SinEmbargo analizó las últimas encuestas que se han publicado y las cuales confirman la ventaja de Claudia Sheinbaum, el estancamiento de Xóchitl Gálvez y el crecimiento de Álvarez Máynez. Las cifras muestran que mientras crece el rechazo hacia la candidata del PRIAN, Jorge Álvarez Máynez ha cosechado esos votos, un factor más que consolida a Sheinbaum en la cima de las preferencias.

Xóchitl Gálvez perdió la oportunidad de capitalizar el voto de los indecisos, debido en parte a los errores que ha cometido a lo largo de la campaña. Caso contrario ocurre con el candidato de Movimiento Ciudadano, quien va sumando algunos puntos que tal vez no le ayuden para quedar en segundo lugar, pero sí a posicionar a su partido en la elección, y restar diputados y senadores al PRI y PAN, cuya presencia política se ha reducido a lo largo de este sexenio.

Adriana Buentello refirió, en ese sentido, que esto ha mostrado precisamente por qué MC ha optado por no sumarse a esta alianza opositora.”Habrá una reconfiguración probablemente, el Partido de Acción Nacional me parece que es el único que realmente tiene una vida importante, PRI y PRD me parece que pues están condenados a ver dónde se van a ir acomodando a través también de Morena y Movimiento Ciudadano”.

Buentello destacó que en esta campaña Álvarez Máynez ha decidido centrarse en el voto de los más jóvenes como ha quedado demostrado con sus visitas a universidades, el que en los debates les haya hablado directamente y hasta por el marketing político en el que se ha traducido su campaña.

“Movimiento Ciudadano lo que está se está disputando es el segundo lugar y lo que tiene que ver también en la posición en el Congreso, va a tener un lugar estratégico y la oposición se está reconfigurando, va a estar allí y son estos personajes que están capturando voto joven, a través de Tik Tok”, señaló. “Nos asomamos, por ejemplo a las cuentas de las candidaturas, vemos que Claudia Sheinbaum es la que tiene mayor número de seguidores en TikTok y le sigue Álvarez Máynez”.

Por esto mismo la periodista precisó que se tiene que poner en la mesa, “quién es Movimiento Ciudadano, qué han hecho estos gobiernos tanto en Nuevo León como en Jalisco, los legisladores, la corrupción inmobiliaria pero también cómo se quiso adornar con obra, infraestructura en temas hídricos, que fue parte también del gobierno federal en el caso El Cuchillo en Nuevo León”.

Meme Yamel comentó al respecto que Movimiento Ciudadano tiene una serie de políticos bastante cuestionables. “Por ejemplo, Roberto Palazuelos, acusado de homicidios, él mismo ha confesado una serie de delitos, de extorsión, etcétera. En el norte del país tienen a candidatos tienen a la Tatiana de Multimedios, en Cuautla que está en una situación gravísima, está Lilí Brillanti, para la Alcaldesa de Cuautla, Morelos y así tienen una serie de personajes de la rama artística, en algún momento Paquita la del Barrio estuvo como candidata de Movimiento Ciudadano”.

Yamel explicó que Movimiento Ciudadano ha optado por una estrategia similar a la que hizo en su momento Nueva Alianza cuando aún existía, lo que hizo también Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México. “Estos partidos lo que justamente intentaban con esa estrategia es ‘vamos por gente famosa, que ya es conocida, que ya tiene un cierto nivel de presencia para entonces no llegar en ceros con un candidato desconocido y partamos de ahí’ y les llegan al precio”.

“¿Qué es lo que busca Movimiento Ciudadano? Seguidores porque están con esta idea que si tienen mucha visualizaciones en redes sociales, pues muchas personas van a votar por ellos, Máynez lo ha dicho textual que lo han subestimado por la cantidad de seguidores y la cantidad de visualizaciones que tienen sus videos y te da a entender, si no es que en algunas ocasiones lo ha dicho, que literalmente la cantidad de personas que voto, o sea que están viendo sus videos es la cantidad de gente que va a votar por él, así no funcionan las redes sociales, creo que es un problema que siempre hay con los políticos que no tienen un conocimiento real de lo que pasa”, apuntó.

Finalmente Daniela Barragán expuso que al momento de que uno se adentra a MC “todo se desmorona y te das cuenta que no hay discurso sino una gran campaña de marketing político. Siempre que se hable de MC puede sonar muy bien, pero híjole ojo con quien te lo está vendiendo”.

“¿Por qué los tenemos ganando terreno? A pesar de que están vendiendo humo están ganando terreno. Creo yo que sí debe de estar en el cuaderno de anotaciones para el día después del 2 de junio”, expresó. “Los políticos no es que necesiten hacer payasadas en TikTok para llegarle a los jóvenes, eso también es ser muy groseros con la juventud, no necesitas hacer un bailecito en Tik Tok para que los jóvenes escuchen, pero sí necesitas adecuar a un lenguaje y entender las preocupaciones, las necesidades y llegar a ellos”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme https://www.sinembargo.mx/author/adriana-alina-dani-perla-y-meme VERSUS es un programa conducido por Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel quienes comparan los pros y contras, fortalezas y debilidades en una documentada revisión de las carreras de dos personajes a la vez, ya sean de la política, del mundo empresarial, de los medios de comunicación o de la cultura popular.