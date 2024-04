VIDEO¬ La derecha se reagrupa y centra su fuerza en arrebatar la CdMx a la izquierda

Ciudad de México, 24 de abril (SinEmbargo).- La derecha ha comenzado a reagruparse para concentrar su fuerza en arrebatarle la Ciudad de México a la izquierda, pues se han dado cuenta que cada vez son menores sus oportunidades de ganar la Presidencia de la República, coincidieron Adriana Buentello, Alina Duarte, Daniela Barragán, Perla Velázquez y Meme Yamel.

En este episodio de VERSUS, programa que se transmite a través de Estudio B, canal de SinEmbargo Al Aire, las periodistas analizaron lo ocurrido en el segundo de los tres debates que se celebrarán por la Jefatura de Gobierno. Las periodistas pusieron énfasis en el Cártel Inmobiliario y en la falta de agua en la capital, temas que destacaron en esta contienda.

“Se les hace la boca ganar la Ciudad de México, siento que saben que alcanzar la Presidencia es muy complicado, pero alcanzar la Ciudad de México no, entonces por eso con todo ese contexto vi a un Taboada sumamente misógino, altanero extremadamente machista, afirmó Daniela Barragán.

La periodista recalcó que para la oposición ganar en la Ciudad de México sería, además de una gran victoria para ellos, al mismo tiempo significaría una derrota moral para Morena y para la izquierda.

“La Ciudad de México podría ser ese objeto del deseo del conservadurismo de arrebatarles esta ciudad que ha sido progresista, que ha sido emblema del avance de muchos derechos básicos para las mujeres, para la comunidad LGBTI”.

Por su parte, Alina Duarte se concentró en la actuación de Santiago Taboada Cortina, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por la coalición “Va x la CdMx”, conformada por PAN, PRI y PRD quien se dedicó a atacar y demeritar los logros de Clara Brugada, abanderada de Morena, en sus años como Alcaldesa de Iztapalapa, durante el segundo debate chilango.

“Lo que sí me sorprende de verdad es el grado de cinismo de personajes como Santiago Taboada que en esa necesidad de inflar los números no escatima en mostrar Massive Caller, en donde él lleva 102 por ciento de ventaja sobre Clara Brugada, no le importa mentir diciendo que Morena se constituyó desde 1997, que lleva gobernando y se le olvida que quien realmente gobernaba en ese momento era el PRD que es el partido que hoy lo arropa dentro de esta coalición, diciendo que Morena lleva veintitantos años cuando en realidad ni siquiera alcanza eso la creación del partido de Morena”.