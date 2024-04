VIDEO ¬ El lado “ciudadano” de Gálvez choca con el PRIAN, partidos que la abanderan

En esta edición de VERSUS, se habló de lo ocurrido el pasado domingo en el primer debate presidencial, y se ahondó qué está pasando con la candidata de la derecha, Xóchitl Gálvez. ¿Está cayendo su campaña? ¿Cuáles son los cambios que puede llegar a tener en su estrategia de comunicación? Estas y otra interrogantes fueron abordadas en este capítulo.

Ciudad de México, 10 de abril (SinEmbargo).- La actuación de Xóchitl Gálvez Ruiz, la abanderada de la derecha, en el primer debate presidencial evidenció sus carencias y confirmó que se trata de una candidata improvisada, “descafeinada” y que fue inflada por algunos medios de comunicación, coincidieron las periodistas Alina Duarte, Adriana Buentello, Perla Velázquez y Meme Yamel, conductoras de VERSUS.

Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón por México), Claudia Sheinbaum (Sigamos Haciendo Historia), así como Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano) cruzaron acusaciones durante el Primer Debate Presidencial 2024, realizado el pasado domingo en la sede del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sheinbaum cuestionó la opacidad de las empresas de Xóchitl Gálvez, que no haya declarado una de ellas en su declaración patrimonial. Señaló que defiende al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) porque ha tenido contratos desde 2013 y afirmó que falsificó invitaciones restringidas. El propio Jorge Álvarez Máynez, cuestionó, de igual forma, la opacidad de Gálvez.

Por su parte, Xóchitl llamó “fría” y “sin corazón” a Sheinbaum; la responsabilizó de la tragedia en el Colegio Rébsamen ocurrida en el sismo del 19 de septiembre de 2017, del desplome de la Línea 12 del Metro y hasta acusó a la familia de la candidata de la izquierda de tener empresas en paraísos fiscales, un señalamiento que provocó la risa de Sheinbaum, quien la llamó “mentirosa” y “corrupta”.

En este episodio de VERSUS, las periodistas ahondaron en los pros y contras de Xóchitl Gálvez tras este primer debate y de todas las reacciones generadas en su entorno tras su participación.

“Yo creo que el debate logró materializar lo que habíamos visto durante los últimos meses. A mí me parece que se mantuvo esta ventaja con una Claudia Sheinbaum que estuvo todo el tiempo firme, pues un poco en persona lo que ha venido haciendo durante todo este tiempo que fue ignorar completamente los ataques de Xóchitl Gálvez cuando reviraba. Una Xóchitl completamente fuera de lugar, nerviosa sin saber que contestar”, afirmó Alina Duarte.

Por su parte, Meme Yamel señaló que tras el debate, algunos medios de comunicación intentaron minimizar los errores de Xóchitl Gálvez y responsabilizar a alguien más de estos. “Yo lo que hoy veo es a los medios de comunicación, sin poder justificar los errores de Xóchitl, ni siquiera aquellos que dijeron que era un huracán, que le impulsaron, intentan descafeinar los errores de Xóchitl. Desde que Xóchitl está en el ojo nacional, desde que Xóchitl está en la candidatura, cada que comete un error es culpa de alguien más”.

En tanto, Adriana Buentello calificó como “desastrosa” la participación de Xóchitl Gálvez en el debate y afirmó que los errores de la candidata de la derecha evidenciaron que no cuenta con una estrategia real de fondo y que ha sido abandonada por todos aquellos que impulsaron su candidatura.

“Me parece que en el debate fue sumamente desastrosa su participación, si queriendo echar la culpa, a mí hasta pena me da a ver cómo después de que la estuvieron inflando la dejan sola, hace un papel vergonzoso y finalmente le echa la culpa al INE, pero se evidenció allí que no había una estrategia real de fondo y la dejan sola los partidos”.

Al respecto, Alina Duarte recalcó que Xóchitl es personaje inflado en redes, que no logra convencer todavía a la ciudadanía. En contraste, dijo, Claudia Sheinbaum, tiene un espectro ideológico político con el que la gente se identifica, pues ve la continuidad.

“Me parece donde sí está el debate es en lo que a mí me parece una ruptura ya de algunos medios, de algunos actores que estuvieron inflando a diestra y siniestra a Xóchitl Gálvez y que ahora dicen ‘es la menos peor'”.

Meme Yamel señaló que la candidata de la derecha solamente se siente cómoda en un formato en donde tenga gente que la trate bien, que la reciba bien, pues cuando ocurre lo contrario, cuando se enfrenta a un formato adverso, con gente que no piensa igual que ella, se traba.

“En el caso de Xóchitl Gálvez hemos visto, cómo incluso en el debate su discurso lo traía escrito, ¿Lo escribió ella? No lo creo, eso no es culpa de alguien, ellos cumplieron con esa chamba de escribirle a Xóchitl poniéndole los puntos, que tienes una candidata que es improvisada es otro boleto y no lo vas a resolver cambiando ni poniéndole al mejor asesor, porque eso solo te va a servir para una campaña alterna”.

La periodista recordó que la misma Xóchitl Gálvez afirma cada vez que puede que no obedece a las órdenes de nadie, pero tras su desempeño en el debate, demostró todo lo contrario.

“Xóchitl ha jugado mucho con esta bandera de ‘a mí nadie me manda’, pero lo que hemos visto una y otra vez es que sí, y que aunque la manden ella no es buena candidata, no es una candidata presidencial, entonces por mucho que Xóchitl Gálvez quiera culpar a otros y que le digan que es culpa de otros la responsabilidad recae en ella, quiere ser Presidenta y no puede tomar un debate al que le cambió el formato al aire para agarrarlo bien, creo que ahí está el principal error. Es ella”.

Finalmente, Adriana Buentello señaló que la oposición, los grupos de poder y demás personajes que impulsaron a Xóchitl Gálvez como candidata a la presidencia se están dando cuenta de que fue un gran error.

“Más allá de ver a Xóchitl Gálvez presidenciable yo creo que se están dando cuenta de que fue un gran error, que era una persona que quizá dentro de esa alianza no tenía los más graves señalamientos de corrupción, pero la verdad es que pues a la pobre Xóchitl Gálvez le hicieron cargar una losa sumamente pesada, PRI, PAN y PRD”.

Buentello afirmó que contrario a lo que se creía, Xóchitl Gálvez alcanzó su punto más alto cuando acudió a Palacio Nacional para presentarse en la conferencia matutina del Presidente López Obrador y este le negó el acceso.

“Resulta muy particular que no solamente creo que no dimensionaron que quizá era un personaje que no podían hacer crecer y que llegó en su mejor momento justo cuando el Presidente le cierra la puerta de Palacio Nacional, ese fue como el momento clímax de su campaña o de su popularidad y no pudieron construir realmente una narrativa en torno a lo que implicaba ser una mujer indígena, lo que implicaba llegar a de vender gelatinas a ser una ingeniera”.

Adriana, Alina, Dani, Perla y Meme