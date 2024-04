Estudiantes intensifican las protestas propalestinas; Columbia amenaza con expulsión

Por Cedar Attanasio, Jake Offenhartz y Jonathan Mattise

NUEVA YORK (AP).— Decenas de manifestantes ocuparon la madrugada de este martes un edificio de la Universidad de Columbia en Nueva York, colocaron barricadas en los accesos y colgaron una bandera palestina en una ventana, en una nueva escalada de las manifestaciones contra la guerra entre Israel y Hamás que se han extendido a campus universitarios de todo Estados Unidos. La escuela prometió expulsar a los participantes.

La ocupación en Columbia —donde los manifestantes hicieron caso omiso a un ultimátum de abandonar un campamento de tiendas de campaña el lunes o ser suspendidos— se desarrolló mientras otras universidades intensificaban sus esfuerzos para despejar los campamentos. La policía irrumpió en algunos campus, provocando enfrentamientos con los manifestantes y numerosos arrestos. En casos más raros, los funcionarios universitarios y los líderes de las protestas llegaron a acuerdos para limitar la perturbación de la vida en el campus.

Los manifestantes en el campus de Columbia en Manhattan entrelazaron los brazos ante el edificio Hamilton Hall la madrugada de este martes y llevaron cargando muebles y barricadas de metal hasta el recinto, uno de los que fueron ocupados durante una protesta por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam en 1968. Publicaciones en una cuenta de Instagram de organizadores de la protesta poco después de la medianoche instaban a la gente a proteger el campamento y sumarse a ellos en el Hamilton Hall. Un cartel con la frase “Palestina libre” colgaba de una ventana.

Taking over Hamilton Hall as done in 1968, Columbia students unfurl a banner that reads “Hind’s Hall,” in reference to Hind Rajab, a six-year-old girl killed by Israeli forces.

Hundreds of students cheer as the banner is revealed, erupting into chants to “Free Palestine.” pic.twitter.com/Oi8WgdZmqf

— Prem Thakker (@prem_thakker) April 30, 2024