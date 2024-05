VIDEO ¬ Candidata de MC por Álvaro Obregón declina en debate a favor de su adversario

Ciudad de México, 20 de mayo (SinEmbargo).-La candidata de Movimiento Ciudadano (MC) por la Alcaldía Álvaro Obregón, Esther Mejía Bolaños, declinó este lunes a favor de Morena durante su participación en el debate por la demarcación, organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

Durante el encuentro con sus adversarios políticos, la emecista aseguró que su decisión se debe a que 2es una mujer con palabra, principios y valores”; así como “con coraje” para trabajar una mejora en la zona de Álvaro Obregón, por lo que mostró su apoyo a Clara Brugada, candidata a la Jefatura de Gobierno; y Claudia Sheinbaum, aspirante a la Presidencia, ambas por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Asimismo, la candidata del partido naranja anunció que se unirá al proyecto de la Cuarta Transformación (4T) junto al aspirante de morenista por la demarcación, Javier Joaquín López, donde aseguró que el modernista construirá los proyectos que ella prometió a la ciudadanía durante los días que recorrió el territorio.

“Hoy anuncio públicamente que me sumo al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum, al proyecto de Clara Brugada y también me sumo al proyecto de mi amigo Javier, que yo sé que tú podrás construir junto conmigo todo lo que yo me comprometí y que de la mano contigo podremos crear en Álvaro Obregón los proyectos que yo también he prometido”, expresó.