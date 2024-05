Ejército halla los cuerpos de 3 rehenes israelíes, incluido el de la joven Shani Louk

Jerusalén, 17 de mayo (AP).- El ejército israelí indicó que sus tropas en Gaza hallaron los cadáveres de tres israelíes que fueron tomados como rehenes por Hamás durante su incursión del 7 de octubre, entre ellos la joven alemana-israelí Shani Louk.

Una fotografía del cadáver de Louk, de 22 años. en la parte trasera de una camioneta tipo pickup dio la vuelta al mundo y sacó a la luz la magnitud del ataque perpetrado por Hamás en comunidades del sur de Israel.

Los militares identificaron los otros dos cuerpos encontrados como los de una mujer de 28 años, Amit Buskila, y un hombre de 56 años, Itzhak Gelerenter.

Shani Louk’s father asked the Israeli public to come to her funeral: “we are mourning but we have some relief” that her body is back home. pic.twitter.com/5tp5hN6oSv

El portavoz militar, israelí el contralmirante Daniel Hagari, dijo que los tres fueron asesinados cuando huían del ataque perpetrado por Hamás en el festival de música Nova, un evento al aire libre cerca de la frontera con Gaza y donde el grupo miliciano mató a cientos de personas.

El Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu calificó las muertes de “desgarradoras” y dijo: “Devolveremos a todos nuestros rehenes, tanto los vivos como los muertos”.

Las fuerzas militares israelíes se limitaron a informar que los cadáveres fueron hallados durante la noche, y no han revelado detalles sobre dónde fueron encontrados. Israel ha estado operando en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, donde ha dicho que hay rehenes, de acuerdo con la información con que cuenta.

Los milicianos liderados por Hamás mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 más en el ataque del 7 de octubre. Desde entonces, aproximadamente la mitad de ellos han sido liberados, la mayoría en intercambios por presos palestinos detenidos por Israel durante un alto el fuego de una semana en noviembre.

Israel afirma que alrededor de 100 rehenes siguen cautivos en Gaza, al igual que los cadáveres de unos 30 más. La campaña de Israel en Gaza desde el ataque ha matado a más de 35 mil palestinos, según autoridades de salud de Gaza.

Netanyahu ha prometido eliminar a Hamás y llevar de regreso a todos los rehenes, pero ha logrado pocos avances. Se enfrenta a presiones para que dimita y Estados Unidos ha amenazado con reducir su apoyo a raíz de la crisis humanitaria en Gaza.

During a visit to injured soldiers at a hospital in Jerusalem, one of the wounded caused annoyance to Benjamin Netanyahu when he said

‘Please stop the war. You are leading us directly to a massacre while your son escapes to study abroad

pic.twitter.com/Prm2A9Wfqx

— Ahmed Hassan 🇾🇪 أحمد حسن زيد (@Ahmed_hassan_za) May 17, 2024