La madre buscadora Ceci Flores reporta un supuesto crematorio clandestino en CdMx

La buscadora Ceci Flores explicó que hubo personas que le reportaron sobre la posibilidad de que hubiera restos en el límite de las demarcaciones de Iztapalapa y Tláhuac, por lo que acudió a realizar una búsqueda.

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).- El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora informó este martes el hallazgo de un crematorio clandestino con supuesto restos humanos en los límites entre la Alcaldía Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México.

Desde sus redes sociales, la buscadora Ceci Flores detalló que el descubrimiento del crematorio ocurrió después de dos días de labores en la zona, donde fueron encontradas credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE), así como libretas que presuntamente pertenecían a menores de edad.

“Al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac. Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños”, escribió.

Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres Buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños.

1/2 . pic.twitter.com/pdhdJttlQs — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 30, 2024

La buscadora y líder del colectivo explicó que hubo personas que le reportaron sobre la posibilidad de que hubiera restos en el límite de las demarcaciones de Iztapalapa y Tláhua, por lo que acudió a realizar una búsqueda.

“Gracias todos los que me dijeron donde podía haber restos, y repito, no busco justicia, solo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”, mencionó.

Ceci Flores es conocida por ser una activista mexicana, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, luego que hombres armados “levantaron” a su hijo Alejandro de 21 años en 2015 en Los Mochis, Sonora.

Las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien 2/2 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 30, 2024

En 2019, un comando armado se llevó a otros dos de sus hijos, Marco Antonio, de 31 años, y Jesús Adrián, de 15. Posteriormente, integrantes del crimen organizado regresaron a su hijo menor vivo sin dar explicaciones.

Tras los siniestros, la activista se ha convertido en una de las 100 mujeres más importantes de México, confrontado a candidatos presidenciales y al propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para tratar su caso de desaparición forzada.

Como parte de su protesta, Cecilia Flores colocó en enero una manta en el Ángel de la Independencia para pedir a los grupos criminales que les permitan continuar con sus labores de búsqueda y así encontrar a sus hijos desaparecidos.

Usan mantas para mandar mensajes, yo arropaba a mis hijos hoy ausentes. Pido piedad a los cárteles, no maten ni amenacen a las madres buscadoras… sólo queremos quitar el frío a los nuestros y un lugar para que descansen 1/4 pic.twitter.com/wl4PijtTqM — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) January 9, 2024

El mensaje fue colocado debajo de la columna del monumento, debido a que la activista señaló que es el lugar idóneo para hacer llegar sus peticiones a los cárteles del país. El momento fue compartido desde sus redes sociales, donde explicó que dicha manta la utilizaba para arropar a sus hijos y ahora para mostrar su dolor.

“Hoy vine a colocar esta manta en el corazón de la Ciudad, en un lugar en donde podemos visibilizar el dolor que cargamos las madres que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos y que nos digan en donde los podemos encontrar (…) ahora quiero dejar un mensaje de que tengan piedad, que no nos amenacen y no nos maten”, exclamó.

Ante esto, Flores refrendó su propuesta de alcanzar un acuerdo de paz entre los grupos criminales y las buscadoras del colectivo con el fin de que dejen de recibir amenazas. En sus palabras detalló que no pretende ofender a nadie, sólo seguir con la lucha de encontrar a sus hijos.

No queremos justicia ni cárcel, sólo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles. Queremos paz" No queremos ofender a nadie, sólo queremos un país que viva sin miedos, donde en la mesa no se extrañe a nadie, que no haya niños preguntando porqué no vuelven sus padres 3/4 pic.twitter.com/M2545SiPfd — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) January 9, 2024

Actualmente, Ceci Flores se encuentra fuera de su estado natal, desplazada por la ola de amenazas que ha recibido desde julio de 2021, luego del asesinato de su compañera, Aranza Ramos, una joven que buscaba a su esposo desaparecido en diciembre de 2020.