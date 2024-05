Las personas de las credenciales halladas en presunto crematorio están bien: FGJ-CdMx

Las autoridades señalaron que Laura “N” se hallaba con vida y a salvo, en el municipio de Chalco, ubicado en el Estado de México; y que el menor Álvaro “N” de la misma forma, y en su núcleo familiar.

Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron este miércoles que la mujer y un menor de edad, a quienes pertenecerían las identificaciones encontradas ayer en un presunto crematorio clandestino en los límites de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, están con vida y gozan de buena salud.

En un comunicado conjunto entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC-CdMx), informaron del hallazgo con vida de Álvaro “N” y Laura “N”, cuyas credenciales de identificación, escolar y del Instituto Nacional Electoral (INE), respectivamente, fueron encontradas ayer por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora.

Ulises Lara, vocero de la FGJ-CdMx, señaló que el Grupo Especializado de Búsqueda y Respuesta Inmediata (GEBRI) se desplazó a los dos domicilios marcados en las identificaciones, como parte del protocolo de actuación, para verificar su presencia o desaparición.

“Quiero señalar a ustedes que agentes de la Policía de Investigación (PDI), que forman parte del Grupo Especializado de Búsqueda y Respuesta Inmediata (GEBRI), como parte del protocolo de actuación, se desplazaron a los dos domicilios marcados en dos identificaciones. En ambos casos fue posible confirmar que las personas titulares de dichas identificaciones se encuentran vivas y gozan de buena salud”, dijo.

Asimismo, detalló que la Fiscalía y personal policial del Estado de México se entrevistaron con la mujer, quien explicó que hace un año fue víctima de robo de su celular, y que entre la mica y el dispositivo llevaba su identificación; mientras que en el otro caso, los padres de familia comentaron que tiraron algunas libretas de sus hijos, con lo que se podría haber traspapelado la identificación del menor.

“En el primer caso, les informo que en estrecha colaboración con personal policial del Estado de México, se entrevistó a la mujer, quien refirió que hace aproximadamente un año fue víctima de un robo. La afectada narró que transitaba en su automóvil sobre Anillo Periférico y Eje 6, que llevaba la ventanilla abierta y hacía uso de teléfono celular, momento en el que se lo arrebataron. Abundó que entre la mica del equipo y el dispositivo móvil llevaba su identificación”, compartió.

“La Policía de Investigación entabló comunicación con los padres del menor de edad, titular de la segunda credencial. Aquí, el padre de familia comentó que desecharon algunas libretas de sus hijos, y que desconocía si la identifación se había traspapelado en algún libro o libreta, independientemente de que la credencial era del pasado ciclo escolar. El padre de familia confirmó que su hijo se encuentra en buena salud, que no está desaparecido, y que todo el tiempo ha permanecido en el núcleo familiar”, completó.

Además, dio a conocer que se inició una carpeta de investigación por noticia criminal en la Fiscalía de Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares y Búsqueda de Personas Desaparecidas (Fipede), luego de que Ceci Patricia Flores Armenta, representante del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, indicó haberse trasladado a las inmediaciones del Volcán Xaltepec, Alcaldía Iztapalapa, sitio en el que, alertó, podrían existir indicios de posibles desapariciones.

Por su parte, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC-CdMx, reveló que desde que en la dependencia se enteraron del supuesto crematorio clandestino, envió 50 elementos y 12 vehículos para el resguardo del lugar.

Asimismo, apuntó que tanto la Secretaría como la Fiscalía enviaron a sus grupos especializados al punto: el Grupo Especializado de Apoyo a la Búsqueda Inmediata (GEABI), y el Grupo Especializado de Búsqueda y Respuesta Inmediata (GEBRI), respectivamente.

“Se concentraron en la verificación, de acuerdo con el protocolo de búsqueda generalizada, de los indicios documentales aportados y encontrados por los colectivos de búsqueda”, precisó.

“Se localizó a la mujer Laura Angélica ‘N’ con vida y a salvo, ubicada en Valle de Avándaro, del municipio de Chalco en el Estado de México. […] Se localizó presencialmente con vida, sano y salvo, al menor Álvaro ‘N’; así como a su padre y a su madre con quien se había entablado un conversación telefónica previamente”, confirmó.

Un crematorio clandestino entre las montañas de Iztapalapa. Me quiebra el alma encontrar alrededor de esa escena tanta ropa de niños y mujeres, imaginar que ese pudo ser su destino y pensar que probablemente esas cenizas nunca puedan decirnos quiénes son. Que Dios nos proteja. pic.twitter.com/dqRkLk877v — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) May 1, 2024

Finalmente, compartió que la Secretaría, la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizarán investigaciones exhaustivas en la zona de la mano de los colectivos.

Con relación a una publicación en redes sociales en la cual se señala el posible hallazgo de restos humanos en un paraje ubicado en inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, la #FiscalíaCDMX inició una carpeta de investigación, por noticia criminal. El Ministerio… pic.twitter.com/idC3GEYWMw — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 1, 2024

“En cuanto a los indicios recabados en el lugar, brindaremos a la brevedad los resultados de los dictámenes periciales, una vez que se confirme la naturaleza de los hallazgos. Pronto ofreceremos mayores detalles de esta investigación conforme al debido proceso lo permita”, concluyó.

Ayer, la Fiscalía capitalina reportó que el Ministerio Público de la Fipede dio intervención a expertos de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales para desplazarse al lugar en búsqueda de indicios, en espera de los dictámenes correspondientes que determinarán mayores detalles de lo hallado.

“Con relación a una publicación en redes sociales en la cual se señala el posible hallazgo de restos humanos en un paraje ubicado en inmediaciones de las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, la Fiscalía inició una carpeta de investigación, por noticia criminal”, escribió en sus redes sociales.

El anuncio se dio horas después de que el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora compartiera el presunto hallazgo de un crematorio clandestino en los límites entre la Alcaldía Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México.

Encontramos restos humanos en la Ciudad de México, me habían pedido madres Buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños.

1/2 . pic.twitter.com/pdhdJttlQs — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 30, 2024

Desde sus redes sociales, la buscadora Ceci Flores detalló que el posible descubrimiento del crematorio ocurrió después de dos días de labores en la zona, donde fueron encontradas credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE), así como libretas que presuntamente pertenecían a menores de edad.

“Al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac. Encontramos restos humanos en la Ciudad de México. Me habían pedido madres buscadoras que viniera, y sí, hallamos un crematorio clandestino, y lo que hiere más, credenciales INE de mujeres y libretitas de niños”, publicó.

La buscadora y líder del colectivo explicó que hubo personas que le reportaron sobre la posibilidad de que hubiera restos en el límite de las demarcaciones de Iztapalapa y Tláhuac, por lo que acudió a realizar una búsqueda.

“Gracias todos los que me dijeron dónde podía haber restos, y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien”, mencionó.

Las autoridades vendrán, y seguro se reencontrarán muchas familias. Gracias a todos los que me dijeron donde podían haber restos y repito, no busco justicia, sólo que una madre sepa dónde arropar por última vez a su hijo. Quiero llorar, este país no está bien 2/2 — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) April 30, 2024

Ceci Flores es conocida por ser una activista mexicana, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, luego que hombres armados presuntamente se llevaron a su hijo Alejandro de 21 años en 2015 en Los Mochis, Sonora.

En 2019, un comando se llevó a otros dos de sus hijos, Marco Antonio, de 31 años, y Jesús Adrián, de 15. Posteriormente, integrantes del crimen organizado regresaron a su hijo menor vivo sin dar explicaciones.

Tras los siniestros, la activista se ha convertido en una de las 100 mujeres más importantes de México, confrontado a candidatos presidenciales y al propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para tratar su caso de desaparición forzada.

Es la primera vez en memoria reciente que alguien dice haber hallado ese tipo de depósito de cadáveres en la capital. En el norte de México, los cárteles de la droga suelen usar barriles llenos de diésel o sustancias cáusticas para incinerar o disolver restos humanos, pero hasta ahora ha habido escasa evidencia de ello en Ciudad de México.

El Gobierno mexicano ha invertido poco en hallar a los desaparecidos. Los voluntarios hacen el papel de los inexistentes equipos oficiales, al buscar fosas clandestinas donde los cárteles han escondido a sus víctimas. El Gobierno no ha financiado ni implementado una base de datos genética que pueda ayudar a identificar los restos hallados.

Los familiares de las víctimas suelen depender de pistas anónimas, a veces de antiguos sicarios, para hallar posibles fosas comunes. Suelen introducir largas varas metálicas en la tierra para detectar el olor de cuerpos en descomposición.

Si hallan algo, lo más que hacen las autoridades es enviar policías y un equipo forense para extraer los restos, que en la mayoría de los casos nunca son identificados. Pero las búsquedas sistemáticas han sido inusuales en la Ciudad de México.

–Con información de AP