ENTREVISTA¬ Lo que más me interesa es lo que vivimos en la vida cotidiana: Santibáñez

Ciudad de México, 17 de mayo (SinEmbargo).- La escritora mexicana ​​Julia Santibáñez compartió con “La Tertulia”, programa que se transmite en Estudio B de SinEmbargo Al aire, cómo en sus obras lo que busca es plasmar lo que “vivimos en la vida cotidiana”.

“Lo que me interesa es lo que vivimos en la vida cotidiana, no quiero estar allá en la estratosfera, en el cumulonimbus, alejada de la realidad, lo que me interesa es lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo, lo que nos preguntamos, lo que nos asusta, lo que nos entusiasma”, expresó.

Por ello, destacó, en varios de sus libros busca acercarse a los lectores a través de temas de la vida cotidiana. “Entre los tres libros, El Lado B de la cultura,1 y 2, y Pulso Adherido, por hablar de estos tres, claro late muchísimo la vida cotidiana”, subrayó la escritora mexicana.

Santibáñez reiteró que este tipo de escritura es lo que hace que exista una aproximación de los lectores, al verse reflejados en sus textos, en comparación con la academia, que suele ser más rígida. “Creo que eso es finalmente lo que nos va dando como una aproximación no canónica, no solemne, mira que yo vengo de la academia, y amo la academia, pero no me gusta la seriedad que a veces implica”, dijo.

“Hablar con lenguaje cotidiano, por más que haga estas pequeñas subversiones pero ningún mexicano va a dejar de entender, todo el mundo lo va a comprender y quizá, espero, El Lado B de la cultura haga, como mucha gente me ha dicho, que se acerquen a estos personajes desde la cultura llamada alta hasta la cultura popular, para ver qué hay ahí”, ahondó.

Por ello, añadió, también busca “jugar” con las palabras, dotarlas de otros sentidos, con la intención de enriquecer sus obras y al propio lector, que revisará el texto varias veces en busca de algún error, pero que descubrirá que no existe, que todo fue plasmado de manera deliberada.

“Siempre siento que jugar y que buscarle como otro ángulo a las palabras nos enriquece, porque te hace volver a mirar, ‘a ver espérate, no, no dice pulso herido’, a lo mejor alguien te suena el verso de Lorca, ‘no, no dice pulso herido dice Pulso Ad_herido’ con ese guión bajo”, explicó Santibáñez.

“Siempre estoy tratando como de darle la vuelta, uno por esta intención lúdica que no he perdido desde que era niña, creo, y que por eso me gusta tanto la poesía, y la escritura, y la literatura, pero también por llamar la atención de la lectora y del lector en la medida en la que haces estos, o en la que yo intento hacer estos pequeños juegos, digamos, sí creo que el lector, la lectora, dicen ‘tengo que regresar a leer porque creo que no leí bien”, detalló.

Mayra González y Jorge Alberto Gudiño https://www.sinembargo.mx/author/mayra-gonzalez-y-jorge-alberto-gudino Mayra González Olvera y Jorge Alberto Gudiño son los conductores de La Tertulia, un programa de Estudio B de SinEmbargo dedicado a libros y autores.