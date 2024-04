ENTREVISTA ¬ Tedi López Mills propone aprender a escribir poesía en su nuevo libro

Ciudad de México, XX de abril (SinEmbargo).- “Yo quiero aprender a escribir, en este libro creo que es la constante”, es premisa del nuevo libro de la poeta mexicana Tedi López Mills, quien estuvo en“La Tertulia”, programa que se transmite en Estudio B, canal de SinEmbargo Al Aire.

Al hablar de la forma del libro, la escritora señaló que “siempre esta idea de que quiero aprender a escribir poesía, quiero volver a aprender o quiero aprender a escribir poesía, dónde está la forma, y en todo el libro creo que esa pregunta persiste”, dijo en entrevista con los conductores Mayra González Olvera y Jorge Alberto Gudiño.

“Además, no se resuelve, ni siquiera en la última sección o contracanto, canto, que es como quizá la parte más narrativa del libro, donde sí se plantea una especie de pequeña novela de terror, porque está ahí, no sé en dónde estamos, qué es ese nuevo recinto y también ahí dice que hay una pared donde uno hay talleres, pero no nos podemos parar todavía porque todavía no estamos listos, pero que quiero pararme a ver si hay un taller de prosodia, entonces, sí, yo quiero aprender a escribir, en este libro creo que es la constante”, agregó.