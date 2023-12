ENTREVISTA | “Todas mis novelas van de alfa a omega, es lo que somos”: David Miklos

David Miklos adelantó que lo que podemos esperar de Tierra, como en sus obras anteriores es que algo se “desintegre”. “Mis novelas, todas, van de alfa a omega, o sea, es lo que somos, hay un origen falso, real, lo que sea, que va a desembocar en lo mismo, en la desintegración”, dijo.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Al presentar Tierra, su más reciente novela, David Miklos adelantó que lo que podemos esperar de la misma es que, como en sus anteriores obras, algo se va a desintegrar, porque es en lo que éstas desembocan. “Sabemos que algo se desintegra, eso sí, como suele ocurrir en todos mis libros”, dijo.

“Mis novelas, todas, van de alfa a omega, o sea, es lo que somos, hay un origen falso, real, lo que sea, que va a desembocar en lo mismo, en la desintegración”, agregó el escritor en entrevista para “La Tertulia”, programa que se transmite en Estudio B, canal de YouTube de SinEmbargo.

“Es una novela de huida, pero como de ellos mismos, hay una pareja que se ve obligada a ser un viaje en la carretera de una ciudad al mar, con sus hijos, por una situación que podemos o no revelar aquí, pero tienen muchos problemas y los van descubriendo, obviamente, en el camino”, detalló Miklos sobre la trama de la novela.

Familia, amistades, personas lectoras, humanidad: 'Tierra', mi novela más reciente, ha visto la luz gracias a @EditGatoBlanco y su feroz independencia, compartida por quien estas líneas pergeña. Puede comprarse desde ya en Amazon. ¡Van! Prometo firmas y palabras de puño y letra. https://t.co/l0lNQT9UZS — 🌊 David Miklos (@dmiklos) November 29, 2023

Sin embargo, el escritor sostuvo que incluso para él, ciertas partes de la trama son desconocidas, por ejemplo, hacia dónde huyen los protagonistas de la historia. “Yo tampoco sé [a dónde se dirigen], cuando lo escribí sabía que había una situación particular, que es una familia sometida por la violencia, que ya toque en alguno de mis libros previamente, por el crimen organizado, y tienen que cumplir con algo, porque si no, hasta ahí llegaron”.

Y al tocar el punto de por qué él mismo desconoce ciertos puntos de la novela, explicó que “porque no era importante para el recurso de la novela, por qué los escogen a ellos, qué están llevando, qué no están llevando”. “Lo único que quería era ver cómo se terminaba de descomponer el asunto o se recomponía, obviamente, no se podía recomponer”, añadió.

Sobre la violencia que toca en Tierra, el escritor consideró que “no nos podemos engañar, pero eso [la violencia] no es sólo de los tiempos actuales, esa es la vida, cuántas veces no nos enteramos de ‘saben lo que les pasó a los vecinos que tú veías tan normales, bla, bla, bla’, y hay unas historias tremebundas, y esa es parte de la condición humana, supongo, esos secretos luego no tan bien guardados de la gente”.

Miklos también expresó que en sus obras prefiere dejar hablar a las mujeres, ya que le interesa mucho lo que tienen para expresar. “Yo habitualmente, mis novelas son muy femeninas, a mi me interesa mucho más lo que dicen las mujeres que lo que dicen los hombres.

