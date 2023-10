En esta entrega de “La Tertulia”, la escritora Bibiana Camacho habló sobre su novela Sangre nueva, “una historia de terror cotidiano”, como ella misma compartió.

Ciudad de México, 25 de octubre (SinEmbargo).– “Todos en algún momento podemos sacar a relucir nuestros lados oscuros”, compartió Bibiana Camacho al hablar sobre su más reciente novela Sangre nueva (Random House) con “La Tertulia”, programa de Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo.

El libro recorre el presente y el pasado de Casandra, quien ante la muerte de Mamá, se muda al departamento en donde creció y padeció su relación con ella y Padre, a quienes evocará en el día a día que pasará en ese lugar, ahora acompañada de su novio, Fernando, y ante el constante asedio de sus vecinas.

Pronto, el lugar amenazará su cordura ante la idea de que Mamá busca comunicarse con ella y el recuerdo de una infancia marcada por el abuso. Por si fuera poco, sentirá cómo su compañero, sumergido en un escrito eterno, se confabula con sus vecinas mayores de edad para adentrarse aún más en el mundo de fantasmas de un pasado.

“Yo quería concentrar toda esa maldad en estas mujeres (las vecinas de Casandra), que van envejeciendo, que se van quedando solas y cuyo único control es el edificio, entonces no lo van a soltar por nada, porque eso es lo único en lo que ellas se sienten realizadas, dueñas, un poco soberanas, porque ellas deciden lo que ocurre ahí, entonces si llega sangre nueva como casandra, hay que absorber eso”, expresó Camacho.

Cuestionada sobre la estructura de la novela, la autora expuso que “técnicamente” se metió en muchos problemas: “hubo como cinco versiones hasta que terminó esta, entonces todo el tiempo fue como un juego de apretar y soltar, porque sí me costó mucho trabajo tratar de ubicar las piezas y que funcionaran en el universo que estaba planteando el libro”.

Camacho señaló que la solución fue hacer coincidir los recuerdos del con en el presente para que hubiera una conexión incluso, entre la personalidad del papá de Casandra y Fernando mismo.

Otro de los aspectos de Sangre nueva, es que está situada en el límite entre lo que es perturbadoramente realista y algunos elementos fantásticos. “Sí hay algo que de pronto no entendemos y que no tiene una explicación lógica científica, pero que está alrededor de nosotros y a mí eso me encanta porque yo no creo así en los espíritus que salen flotando, pero sí creo en las energías, sí creo que hay cosas ahí que invaden los espacios, que absorben como ciertas inquietudes humanas o qué sé yo y que andan por ahí flotando. Entonces sí quería que estuviera ese elemento medio sobrenatural”.

Mayra González y Jorge Alberto Gudiño https://www.sinembargo.mx/author/mayra-gonzalez-y-jorge-alberto-gudino Mayra González Olvera y Jorge Alberto Gudiño son los conductores de La Tertulia, un programa de Estudio B de SinEmbargo dedicado a libros y autores.