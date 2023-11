ENTREVISTA | “Quise escribir un regalo de memoria para mi mamá”: Frida Cartas

Transporte a la infancia es un libro en el que Frida Cartas, quien nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1979, reúne una serie de recuerdos autobiográficos sobre su infancia y adolescencia trans, que vio por primera vez la luz, de manera autogestiva, en 2020.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).- La escritora y columnista Frida Cartas reveló que su último y más reciente libro Transporte a la infancia (Almadía) fue un regalo para su madre, quien a su vez se vuelve la protagonista de esta obra literaria. “Fue una novela que yo le quise escribir como regalo para mi mamá, como un regalo de memoria”, expresó.

En entrevista para “La Tertulia”, programa que se transmite en Estudio B, canal de YouTube de SinEmbargo, Cartas detalló que se trata de un trabajo con “historias siempre platicadas” entre ella y su madre.

“Mi mamá es la protagonista de la historia, yo estoy ahí, pero ella es como la heroína de la historia”, detalló la escritora mexicana, quien comentó que durante la elaboración de este trabajo hizo un ejercicio de memoria en el que invocó a “Frida de niña”.

“Yo hice un pequeño ritual cuando empecé a escribir, prendí velitas, entonces, le dije así como a Frida que viniera, la llamé, porque creo que el ejercicio de la memoria también se invoca”, comentó.

“Yo las escribí como secretaria de de Frida niña porque en realidad yo era la Frida adulta, la que los estaba escribiendo, o sea, en sí yo dejé como mucho este proceso de soltarme a llorar o soltarme como a enojarme…”, añadió.

Cartas también recordó la complicada relación que tuvo con su padre, un militar que aunque nunca la violentó físicamente, sí ejerció otras violencias en ella y en el resto de su familia. “Heridas verbales o heridas de castigos son muy fuertes de olvidar y a lo mejor un golpe, un morete, se hubiera olvidado más pronto que el asunto de lo que él hacía”, dijo al respecto.

“Alguien me preguntó en la Feria de Oaxaca y yo decía que es un personaje que no está tan desarrollado aquí porque yo, al final cuando él murió, me sentí muy triste porque sentí que que no hicimos las paces como deberíamos, sentí como que hubo muchas cosas que a pesar de que hablamos siempre de la mala relación que teníamos”, agregó.

La escritora sinaloense también habló de la que considera “la mejor reseña” que alguien ha hecho de su obra, ya que, refirió, en Goodreads le escribieron que es un libro con el que es “muy fácil empatizar”.

“Sí, fíjate que hay una reseña en Goodreads, porque alguien subió el otro, el de la portadita del pingüino y, entonces, yo siempre digo que la mejor reseña del libro es una que está ahí porque es un renglón, solamente dice es muy fácil empatizar con este libro porque somos pobres, en un país de 60 millones de pobres”, recordó.

Entre sus colaboraciones también podemos encontrar las que ha hecho con la Revista de la Universidad de México, la Revista Plástico de Literatura y la Revista Enheduanna.

Además, otros de los libros de Cartas son: Onceavo mandamiento, de 1992, y Cómo ser trans y morir asesinada en el intento, de 2017.

