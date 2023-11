ENTREVISTA | Un escritor debe interpretar los personajes de su historia: Rodolfo Naró

El escritor Rodolfo Naró habló con “La Tertulia” sobre los retos de escribir literatura juvenil, y particularmente de su última novela, Una eternidad para Eva, que forma parte de la serie juvenil Desigual y que es la continuación de la primera obra titulada Un corazón para Eva.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- En este episodio de “La Tertulia”, programa que se transmite en Estudio B, el nuevo canal de YouTube de SinEmbargo, Rodolfo Naró habló sobre los retos a los que se ha enfrentado al escribir novelas para el público juvenil.

“Yo creo que el escritor es un poco como el actor, y al actor le toca interpretar muchos personajes a lo largo de su carrera y creo que ese es el primer reto que debe tener un escritor, interpretar a los distintos personajes con los cuales va a escribir una historia”, consideró Naró.

Es por ellos, que el escritor detalló que, incluso, tomó clases en una preparatoria durante el proceso de creación de dos de sus obras Un corazón para Eva y Una eternidad para Eva, ambas editadas por Planeta, que son parte de una trilogía. Esta última es su más reciente creación literaria que presentó en el programa conducido por Mayra González y Jorge Alberto Gudiño.

“Es un poco observar y conversar también con los jóvenes, hice mi tarea, hice mi labor, estuve yendo a tomar clases a una preparatoria, para dar el tono, y bajar un poco también el nivel y pudiera ser una lectura accesible al público principal al que quería llegar, que eran jóvenes, chicas de 17, 15, 14 años, en adelante”, explicó.

En este sentido, el escritor reconoció que tuvo que actualizase respecto a ciertos temas que están impactando a los jóvenes, mientras que otros siguen ahí pese al paso de las generaciones. “Yo creo que la esencia de los temas cruciales en esa edad, de la juventud, ahí están en la novela, que es el amor, la sexualidad, el descubrimiento sexual, también, el descubrimiento de la personalidad, pero la tecnología yo sentía que me faltaba”, dijo.

“Fui un mes a clases a Guadalajara, que la novela se desarrolla en Guadalajara, y estuve yendo y tomando nota, y me di cuenta, por ejemplo, que ahora usan la computadora para todo, si no llevas computadora no tomas clase y todo lo tienes que bajar de una nube, de algún lado”, subrayó.

“Pero la interacción y la dinámica entre los jóvenes en el salón de clase en la preparatoria es igual que hace 30 años o 40 años, que estuvimos nosotros en la escuela, es igual, el bullying es igual, el descubrimiento amoroso es igual, las diferencias entre el grupo de amigos es igual”, destacó.

Además del reto que ha implicado escribir para los jóvenes, Naró reconoció que le gusta hacerlo desde una perspectiva femenina. “Me siento más a gusto escribiendo como mujer, no sé en qué momento voy a escribir una novela como hombre pero por lo pronto, interpretarlas a ellas o tratar de entenderlas a ellas a sido como el reto profesional que me he puesto”.

“Me gusta más escribir como mujer, ya en mi primera novela escribí la historia de un matriarcado, en mi segunda novela, Cállate niña, interpreté a una mujer en primera persona, y ahora Un corazón para Eva, Una eternidad para Eva, bajé la edad e interpreto también los sentimientos y los decires de una chica de 17 años, que está en plena pubertad, en la preparatoria en pleno descubrimiento hormonal”, añadió.

Asimismo, Naró habló de la importancia en el desarrollo de los protagonistas de su novelas y cómo logró plasmó en Una eternidad para Eva a una pareja homoparental. “Me esmeré mucho también en investigar cómo es una familia homoparental, en ese caso son dos mujeres, y en este caso me tocó investigar más el caso de dos hombres, pero lo trasladé un poco al sexo femenino, porque no tenía dos mujeres como pareja juntas”, dijo.

“Algo muy importante sobre las parejas homoparentales es que no tienen que ser distintas a las familias heterosexuales, tienen los mismos problemas y las mismas dificultades que cualquier otra familia, y en este caso, las madres de Max, como bien lo dices, es una familia sensacional”, ahondó en el tema.

Rodolfo Naró es un escritor mexicano nacido en Tequila, Jalisco, en 1967. Entre sus obras más importantes se encuentran: Cállate niña, Elegir el fuego y El orden infinito, novela que fue considerada una de las mejores del año 2007, y que también lo llevó a ser finalista del Premio Planeta Argentina 2006. Actualmente está presentando su obra titulada Una eternidad para Eva, que hace parte de la serie juvenil Desigual.

