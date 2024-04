Los Astros de Houston se llevan serie de 2 juegos al superar 8-2 a Rockies en la CdMx

Ciudad de México, 28 de abril (AP) — Kyle Tucker y los Astros de Houston tuvieron una estadía exitosa en la Ciudad de México.

Tucker, el venezolano Jose Altuve y el dominicano Jeremy Peña pegaron jonrones solitarios y ayudaron al dominicano Framber Valdez y los Astros de Houston a vencer 8-2 el domingo a los Rockies de Colorado en la Ciudad de México.

Tucker y el dominicano Yainer Díaz empujaron dos carreras cada uno por Houston, que barrió la serie de dos juegos en el Estadio Alfredo Harp Helu.

To the best fans in baseball. 🧡

Y’all showed up in CDMX! See you back in H-Town. 🤘 pic.twitter.com/igYtJVmCQ4

— Houston Astros (@astros) April 29, 2024