Los Yankees vuelven a México 56 años después: jugarán en CdMx contra Diablos Rojos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Más de medio siglo después, los Yanquis de Nueva York viajarán de nueva cuenta al sur de la frontera para disputar dos partidos de exhibición.

Los “Bombarderos del Bronx” se enfrentarán a los Diablos Rojos del México el próximo 24 y 25 de marzo en la capital mexicana, anunciaron el viernes las dos emblemáticas franquicias.

Ahora los encuentros serán en el estadio Alfredo Harp Helú, que el año pasado albergó una serie de temporada regular entre los Padres de San Diego y los Gigantes de San Francisco.

The New York Yankees and the Diablos Rojos del México today announced they will hold a historic two-game exhibition series at Alfredo Harp Helú Stadium in Mexico City. The games are scheduled for Sunday, March 24 and Monday, March 25.

