ENTREVISTA¬ Xóchitl y “Alito” menosprecian a los jóvenes, dice vocera de Simulacro

Pamela Guevara, Portavoz del Simulacro Electoral Universitario, dijo en entrevista con “Los Periodistas” que tras el ejercicio ella y sus compañeros del comité organizador recibieron una serie de ataques e insultos por personajes de la oposición y expresó su molestia porque Xóchitl Gálvez y Alejandro Moreno Cárdenas “Alito” hicieran de menos el trabajo de miles de estudiantes de todo el país.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, la candidata de la derecha a la Presidencia de la República y Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), menosprecian el Simulacro Electoral Universitario al afirmar que se trata de un ejercicio “patito” que fue financiado por Morena, afirmó Pamela Guevara, Portavoz del ejercicio.

En entrevista con “Los Periodistas”, Pamela Guevara rechazó que haya partidos políticos detrás del Simulacro Electoral Universitario y que Morena financiara el ejercicio, pues dijo, todo fue organizado y pagado por los estudiantes de las universidades participantes.

—¿Hay algún partido político metido? —se le cuestionó.

—El comité central se aglutina de agrupaciones de estudiantes de las diversas facultades de la Ciudad de México. ¿Hay partido político detrás de esto? No, y justamente creemos que eso es el fin de todo, porque veíamos declaraciones por parte de los presidenciales, por una parte Claudia Shienbaum estaba diciendo que va a refrendar su compromiso con los jóvenes, por otra parte estaba Jorge Álvarez Máynez diciendo cuántos medios le van a prestar atención al Simulacro Electoral Universitario y por otra parte está Xóchitl Gálvez diciendo que son encuestas cuchareadas ¿Hay un partido detrás de algo? No. Nuestros resultados no eran para que le gustaran a alguien, de hecho nuestro simulacro era para que voltearan a ver y eso es lo que logramos, que los tres presidenciales volteara a ver —respondió la vocera del Simulacro Electoral Universitario.

Pamela Guevara indicó que tras el ejercicio ella y sus compañeros del comité organizador recibieron una serie de ataques e insultos por personajes de la oposición y expresó su molestia porque Xóchitl Gálvez y Alito hicieran de menos el trabajo de miles de estudiantes de todo el país.

“Alito Moreno dijo que eran encuestas patito. Hay mucho personajes emblemáticos tirándonos comentarios que van desde lo clasista, hasta comentarios muy fuertes. A mí lo que me enoja y lo que le ha de enojar a todos mis compañeros de todas las universidades es que piensen que nos pagaron, si nosotros sacamos dinero para poder armar las urnas, para poder armar las boletas. Yo creo que subestiman el poder de la organización de los jóvenes, desconocen de las redes sociales su poder, sí están en Twitter presentes, pero desconocen la comunicación entre los jóvenes y las redes sociales y eso es muy crítico porque nos habla de que no están viendo las cosas, no entienden cuál es la propuesta, la crítica a esta elecciones y en vez de tomar esa crítica constructiva la hacen un discurso de odio”.

El martes pasado se realizó el Simulacro Electoral Universitario en 400 universidades del país, donde alumnos, alumnas, profesores y trabajadores practicaron su voto para elegir la Presidencia de la República. Los resultados mostraron que Claudia Sheinbaum Pardo y Clara Brugada Molina obtuvieron el primer lugar en la votación para Presidenta y Jefa de Gobierno, respectivamente, mientras que Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, y Santiago Taboada Cortina, del PRI y PAN, se ubicaron en segundo lugar en los ejercicios correspondientes.

Los resultados del Simulacro Electoral confirmaron que los jóvenes rechazaron a la candidata presidencial de la derecha Xóchitl Gálvez Ruiz, quien fue relegada a un tercer lugar.

Tras darse a conocer los resultados del Simulacro Electoral Universitario, tanto la abanderada del PRIAN y “Alito” demeritaron el resultado y afirmaron que Claudia Sheinbaum resultó ganadora pues Morena financió el ejercicio.

“Ese es un estudio patito, como todo lo que hace Morena porque ese estudio lo hizo Morena, según sus datos y cuentas alegres salieron de la mente de Morena”, dijo “Alito” en conferencia de prensa desde Colima.

En tanto, la cuenta de X, @XovenesXingones, vinculada a la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez compartió un mensaje en donde afirmó que los resultados del simulacro se trataban de un ataque en su contra.

“Ayer muy contentos por los resultados de un “ejercicio democrático universitario” realizado por @SimulacroMX, y como les quitaron la máscara y todo México supo que es una cuenta financiada por @PartidoMorenaMx, ahora vienen a atacarnos a nosotros. ¡YA BASTA! Su derrota es inminente y @XochitlGalvez @Xochitl2024 será la próxima Presidenta de México”.

Los #XóvenesXingones no solo somos unos cuantos, ni somos un grupo selecto. SOMOS TODOS LOS MEXICANOS QUE QUEREMOS UN MÉXICO MEJOR, un México con oportunidades, con salud, con educación, con seguridad. No nos vamos a quedar callados, no vamos a ser parte del problema.… — Xóvenes Xingones (@XovenesXingones) May 8, 2024

Este ejercicio que simula lo que ocurrirá en la jornada del próximo 2 de junio con el objetivo de conocer las preferencias de este sector de la población en el país, pues este año son alrededor de 26 millones de jóvenes los que podrán ejercer su derecho al voto, de ellos, 15 millones elegirán por primera vez a su Presidente o Presidenta.

De un total de 255 mil 707 votos para el Simulacro de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum recibió 162 mil 443 votos, equivalente al 63.5 por ciento; en segundo lugar Jorge Álvarez Máynez con 59 mil 128 votos, 23 por ciento; y en último Xóchitl Gálvez con 21 mil 845 votos, el 8.5 por ciento del total.

De acuerdo con Pamela Guevara, vocera de Simulacro Electoral Universitario y alumna de la UAM Xochimilco, se instalaron 623 casillas en 480 planteles universitarios de todo el país.

A nivel local, únicamente se realizó el Simulacro por la Jefatura de Gobierno, donde Clara Brugada ganó por bastante diferencia. De 26 mil 987 votos recibidos, la candidata de Morena recibió el 58.4 por ciento; Santiago Taboada 22.7 por ciento y Salomón Chertorivski 13.3 por ciento.

En la CdMx fue donde más jóvenes universitarios participaron y se instalaron 71 casillas electorales de este Simulacro en 69 universidades.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado