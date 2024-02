¡Confirmado! Lewis Hamilton se irá de Mercedes al final de 2024 y fichará con Ferrari

Por Jerome Pugmire

WASHINGTON (AP).- Lewis Hamilton, el siete veces campeón de la Fórmula Uno, se marchará de Mercedes al final de este año y fichará con Ferrari con un contrato multianual, confirmaron el jueves ambos equipos.

Mercedes informó en un comunicado que Hamilton activó una cláusula de rescisión en la extensión de dos años que firmó el año pasado. Instantes después, Ferrari confirmó que el piloto británico se unirá a la escudería en 2025.

Hamilton ganó seis títulos con Mercedes en siete temporadas entre 2014 y 2020, perdió el campeonato 2021 con Max Verstappen, de Red Bull, en la última vuelta de la última carrera. No ha ganado ninguna carrera desde ese año y su récord de victorias se mantiene en 103.

Hamilton firmó con Mercedes en 2013 proveniente de McLaren y ganó seis de sus siete campeonatos mundiales con las Fechas de Plata rumbo a un récord de 103 victorias en la F1.

Pero Hamilton no ha ganado una carrera desde la penúltima válida de la campaña de 2021.

Al llegar a Ferrari, Hamilton seguramente reemplazará al español Carlos Sainz Jr., considerando que su compañero Charles Leclerc recientemente firmó una extensión de contrato multianual.

Mercedes and Lewis Hamilton's partnership has been one of a kind 💫 #F1 @MercedesAMGF1 @LewisHamilton pic.twitter.com/hS9Dqdmk9c

Hace cinco años le preguntaron a Hamilton si Ferrari podría tentarlo para firmar con ellos.

A finales de 2019, el diario italiano La Gazzetta dello Sport reportó que Hamilton se reunió dos veces en el año con el presidente de Ferrari John Eikann y que sondearon la posibilidad de que Hamilton reemplazara a Sebastian Vettel.

En el último gran premio del año en Abu Dabi le preguntaron a Hamilton si reunió con Eikann.

Lewis Hamilton is to depart Mercedes for Ferrari after 11 years with the team

We explore why the Brit has made the jump for the 2025 season, and his reasons behind it 👇#F1 https://t.co/GGboqdQUH5

— Formula 1 (@F1) February 1, 2024