Madrid albergará el Gran Premio de F1 en 2026; esperan derrama de 5 mmd euros anuales

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS).- Madrid organizará el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 2026 y hasta 2035, por lo que el Mundial de la mayor competición del automovilismo vuelve a la capital española más de 40 años después, según se anunció en un evento celebrado en Ifema Madrid este martes.

El acuerdo se oficializó en un acto que albergó uno de los pabellones del recinto madrileño, al que acudieron el presidente y CEO de la F-1, Stefano Domenicali; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio; y el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos.

Así, tras meses de especulaciones y rumores sobre la carrera de Madrid por ser sede del Mundial de F-1, se confirmaría la vuelta de la competición a la capital de España. Esta se hará efectiva en 2026, y se extenderá a lo largo de un periodo de diez años, hasta el 2035.

Madrid to host the Spanish Grand Prix from 2026! 🇪🇸

Featuring a brand-new circuit located in the city of Madrid!

Here's all you need to know 👇

— Formula 1 (@F1) January 23, 2024