Pato O´Ward será piloto de reserva de McLaren para la temporada 2024 de la Fórmula 1

Por Erick de la Rosa

Ciudad de México, 23 de noviembre (ASMéxico).- Tremendas noticias para el deporte motor mexicano, Patricio O’Ward fue confirmado como piloto de reserva de la escudería McLaren para 2024.

El oriundo de Monterrey probará el monoplaza de la Fórmula 1 cuando descanse de su papel en la Indy Car con el equipo de Arrow McLaren.

La noticia fue confirmada por la escudería británica a través de las redes sociales y rápidamente Pato la secundó. “Emocionado de unirme a McLaren como piloto de reserva en 2024 además de mi compromiso con Arrow en la IndyCar”, fue lo que escribió el mexicano en X.

