IndyCar: Pato O’Ward brilla y acaba tercero en Iowa; mañana habrá una segunda carrera

Ciudad de México, 22 de julio (SinEmbargo).- Patricio O’Ward, piloto mexicano de IndyCar, finalizó en tercer lugar durante la primera carrera de este fin de semana en Iowa, Estados Unidos.

A pesar de haber comenzado en el quinto puesto, su estrategia jugó a su favor, pues consiguió posicionarse por quinta ocasión dentro del podio en esta temporada; sin embargo, no se mostró satisfecho con el resultado.

Expect more of us tomorrow. Good podium today @iowaspeedway pic.twitter.com/xvpR9W3QMA

El piloto de la escudería Arrow McLaren fue superado en esta primera carrera por Josef Newgarden de Penske, y su compañero Scott McLaughlin en segundo; mientras que Alex Palou de Ganassi, líder del campeonato, terminó en octavo lugar.

El día de mañana, se llevará a cabo una nueva carrera en donde el piloto regiomontano comenzará en el lugar número 11.

En el actual ranking del campeonato, el español Palou lídera con 442 puntos; Newgarden con 344; Scott Dixon de Ganassi con 328; Pato O’Ward con 309; Marcus Ericsson de Ganassi con 307; y Scott McLaughlin con 298 puntos.

.@TeamChevy 1, 2, 3.



Where did your favorite driver finish the Hy-Vee Homefront 250?

#INDYCAR // @INDYCARatIowa pic.twitter.com/xnpEa9n8sT

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) July 22, 2023