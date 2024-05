ENTREVISTA ¬ En 2021 nos descuidamos con la pandemia, pero no se repetirá: Clara

Ciudad de México, 13 de mayo (SinEmbargo).– Clara Brugada Molina, la candidata de la izquierda en la Ciudad de México, descartó que en la elección del próximo 2 de junio pueda repetirse un escenario como el de los comicios intermedios de 2021 cuando la derecha arrebató al oficialismo distintas alcaldías, al reconocer que en ese entonces hubo algunos descuidos en medio de la pandemia que no se repetirán.

“Sí, sí lo descarto [un escenario como el del 2021] por varias razones, una, porque se se trató de una elección intermedia, el 2021, ahora vemos que hay muchos factores que incidieron para tener esos resultados, uno de ellos es que estábamos en medio de la pandemia; otro, que hubo una reacción de la derecha en contra de la Cuarta Transformación y la gente no tenía muchas maneras de comunicarse en pandemia. Yo recuerdo un WhatsApp que recorrió ese día diciendo ‘sal a votar, porque esta es la última vez que podrás votar en México, o sea, una situación ahí de muchas mentiras hacia la Cuarta Transformación”, expresó Brugada en entrevista con “Café y Noticias”.

Clara Brugada recordó que en una elección intermedia el porcentaje de votación tradicionalmente es del 35 por ciento, un porcentaje que se dio en la zona oriente, y en la zona poniente, mientras que en las zonas donde la derecha tiene presencia, ésta subió al 70 por ciento como ocurre en una elección presidencial.

“Ahora, en esta elección presidencial y a la Jefatura de Gobierno, por supuesto que vamos a tener un elevada participación electoral, que nos va a dar el triunfo, y lo digo no por decirlo nada más, sino que también todas las encuestas me dan más de dos dígitos, entre 15 puntos de ventaja”, señaló la candidata de Morena-PT-PVEM.

En efecto, aún cuando Santiago Taboada Cortina, el abanderado del PRI-PAN-PRD, sostuvo durante el tercer debate presidencial que está en primer lugar en las preferencias, la mayoría de las mediciones sitúan a Brugada Molina en un primer lugar con una ventaja de entre 11 y 15 puntos.

“El ambiente que yo siento en la ciudad es un ambiente de mucho entusiasmo. Yo veo que la población quiere que continúe la transformación y eso a mí me anima mucho, porque esta ciudad va a seguir siendo una ciudad progresista”, confió Clara Brugada.

No obstante, reconoció que luego de la elección la ciudad, va a tener una gran posición, por lo cual va a ser necesario llevar a cabo una labor de unidad:

“Vamos a lograr reconciliar a la ciudad, a derrumbar esos muros invisibles entre el oriente y el poniente, hacer un Gobierno que reconcilie, construyendo mejor espacio público en toda la ciudad, construyendo una ciudad de clases medias, porque eso es lo que queremos. Si decimos que queremos una ciudad de clases medias, es porque queremos que no haya tantas desigualdades en la ciudad, porque queremos que todos tengan servicios públicos iguales; es decir, no puede haber periferias abandonadas, queremos que la gente prospere, y vamos a tener mejores resultados. Me refiero a profundizar los resultados en movilidad, en medio ambiente, en género”.