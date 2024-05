El número de manifestantes propalestinos baja en las ceremonias de graduación de EU

Por Moriah Balingit

WASHINGTON (AP).- Un pequeño contingente de graduados de la Universidad Duke se opuso el domingo a la presencia del comediante proisraelí Jerry Seinfeld como orador en su ceremonia de graduación en Carolina del Norte. Alrededor de 30 de los siete mil estudiantes se levantaron de sus asientos e iniciaron gritos de “Palestina libre” en medio de una mezcla de aplausos y abucheos.

Algunos estudiantes ondearon banderas palestinas de color rojo, verde, negro y blanco. Seinfeld, cuyo programa del mismo nombre se convirtió en una de las emisiones más populares en la historia de la televisión estadounidense estuvo presente para recibir un doctorado honorario de la universidad.

El comediante y actor, y recientemente protagonista, director y coguionista del nuevo filme de Netflix Unfrosted, ha expresado públicamente su apoyo a Israel desde que inició la invasión a Gaza para desmantelar a Hamás después que el grupo atacó el sur del país y asesinó a unas mil doscientas personas el 7 de octubre. La subsecuente guerra ha cobrado casi 35 mil vidas de palestinos en Gaza, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, cuyo conteo no distingue entre civiles y milicianos.

Estudiantes en campus de todo Estados Unidos respondieron hace unos meses con la instalación de campamentos para exigir que sus escuelas se deslinden de Israel y de empresas que lo apoyan. Alumnos y otras personas en los campus, a las que las autoridades policiales identificaron como instigadores externos, participaron en protestas estudiantiles desde la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, hasta la Universidad de California, campus Los Ángeles.

student walkout at Duke university commencement as Jerry Seinfeld’s speech is announced. his introduction by university president is being drowned out by “free free Palestine” chants ❤️‍🔥🇵🇸 pic.twitter.com/oNLesaput3

— the great clown snorman (@iamschvitzing) May 12, 2024